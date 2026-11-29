यूपी के बरेली से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया. जहां एक युवती ने अपने सगे भाई पर 2 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं, जब इस बात पर परिवार को विश्वास नहीं किया, तो पीड़िता ने सबूत जुटाने के लिए कुछ ऐसा किया कि परिवार भी हैरान रह गया. जानें पूरा मामला.

कहां की है घटना?

बदायूं के दातागंज की रहने वाली 22 वर्षीय युवती अपने भाई के साथ बरेली के सैटेलाइट इलाके में किराए के मकान में रहती थी. दोनों ने GNM की पढ़ाई की है और अलग-अलग निजी अस्पतालों में काम करते हैं. आरोप है कि भाई पिछले दो साल से अपनी बहन का यौन शोषण कर रहा था. विरोध करने या पुलिस से शिकायत करने पर वह खुदकुशी करने की धमकी देता था. साथ ही कहता था कि उसके मरने के बाद माता-पिता भी अपनी जान दे देंगे. इस वजह से युवती डरकर चुप रहती थी.

युवती ने कैमरे में रिकॉर्ड की पूरी घटना

जब युवती ने अपने साथ हो रहे दुष्कर्म की जानकारी परिवार को दी, तो किसी ने यकीन नहीं किया. इसके बाद युवती ने कमरे में पेन कैमरा छिपाकर आरोपी की हरकतों का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सबूत के तौर पर माता-पिता को दिखाया. आरोप है कि वीडियो देखने के बाद भी परिवार ने बेटे के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय बेटी की नौकरी छुड़वा दी और उसे घर में ही रहने के लिए मजबूर कर दिया.

परिवार नहीं माना, तो NGO से किया संपर्क

युवती के मुताबिक, दातागंज थाने में उसके पिता की अच्छी पहचान थी, इसलिए उसे वहां शिकायत करने पर न्याय मिलने का भरोसा नहीं था. इसके बाद उसने इंटरनेट की मदद से NGO चलाने वाली समाजसेवी साक्षी मिश्रा का संपर्क नंबर खोजा और उन्हें फोन कर अपनी आपबीती सुनाई. शुरुआत में साक्षी को भी युवती की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वीडियो देखने के बाद वह हैरान रह गईं. इसके बाद वह अपने पति अजितेश के साथ दातागंज पहुंचीं और पुलिस की मदद से युवती को उसके माता-पिता के घर से बाहर निकलवाया.

पुलिस ने आरोपी युवक पर मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है.

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