Home > उत्तर प्रदेश > शादीशुदा महिला के प्यार में पागल हुआ आदमी, शादी से किया इनकार, तो सनकी आशिक ने पूरे परिवार पर फेंका तेजाब

शादीशुदा महिला के प्यार में पागल हुआ आदमी, शादी से किया इनकार, तो सनकी आशिक ने पूरे परिवार पर फेंका तेजाब

Bareilly Acid Attack: बरेली में एक आदमी ने शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद सो रही एक महिला और उसके परिवार पर तेज़ाब फेंक दिया. इस हमले में महिला, उसके पति और उनके दो बच्चे घायल हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.

By: Shristi S | Published: May 17, 2026 4:57:59 PM IST

बरेली में सनकी आशिक ने शादीशुदा महिला और परिवार के ऊपर फेंका तेजाब
बरेली में सनकी आशिक ने शादीशुदा महिला और परिवार के ऊपर फेंका तेजाब


UP Acid Attack: उत्तर प्रदेश के बरेली से एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जिसे सुन हर किसी की रूह कांप उठेंगी. एक आदमी ने शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद सो रही एक महिला और उसके परिवार पर तेज़ाब फेंक दिया.

इस हमले में महिला, उसके पति और उनके दो बच्चे घायल हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. 

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आरोपी ने कैसे दिया वारदात को अंजाम?

एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना शेरगढ़ इलाके में हुई. गर्मी का मौसम था और रात बहुत उमस भरी थी; इसलिए, परिवार ने घर के अंदर सोने के बजाय बरामदे में सोने का फैसला किया. एक मच्छरदानी लगाई गई थी; बच्चे वहीं थे, और पति-पत्नी भी वहीं थे. सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रात में जो हुआ, वह बेहद खौफनाक था.

पुलिस के अनुसार, उमेश कश्यप नाम का एक व्यक्ति छत के रास्ते घर में घुस आया. वह चुपके से अंदर घुसा और फिर अचानक हमला कर दिया. आरोप है कि उसने सो रहे परिवार पर तेज़ाब फेंक दिया, जिसका निशाना सीधे मच्छरदानी के अंदर था, जिस पल हमला हुआ, परिवार के सदस्य दर्द से चीख पड़े.

हमले में महिला समेत पति और बच्चे भी झुसल गए

इस हमले में महिला, उसके पति और उनके दो छोटे बच्चे झुलस गए. चारों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यूपी पुलिस की देखरेख में एक स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार दिया गया, जहां से एक गंभीर रूप से घायल पीड़ित को जिला अस्पताल रेफर करना पड़ा.

आरोपी महिला से शादी करना चाहता था

पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी उमेश कश्यप उस महिला से शादी करना चाहता था. महिला ने उसके प्रस्ताव को साफ तौर पर ठुकरा दिया था. आरोपी खुद शादीशुदा है; इसके बावजूद, वह महिला पर उससे शादी करने का दबाव बना रहा था. पुलिस को घटना की जानकारी सुबह करीब 6:00 बजे मिली.

पुलिस ने FIR किया दर्ज

जानकारी मिलते ही, अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, बयान दर्ज किए, सबूत इकट्ठा किए और FIR दर्ज की. हालांकि, तब तक आरोपी इलाके से फरार हो चुका था. फिलहाल, उसकी तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात की गई हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी काफी समय से महिला को परेशान कर रहा था. वह लगातार उस पर दबाव बना रहा था, और जब उसके सारे प्रयास विफल हो गए, तो उसने यह जघन्य अपराध किया. पुलिस ने कहा है कि जांच जारी है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Tags: Bareilly Crimeuttar pradesh news
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