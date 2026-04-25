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Bareilly News: महिलाओं से अभद्रता करने वाला युवक गिरफ्तार, एंटी रोमियो टीम की कार्रवाई; आगे भी जारी रहेगा अभियान

Bareilly News: बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं पर फब्तियां कसने वाले युवक को गिरफ्तार किया, पुलिस की कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा का सख्त संदेश गया.

By: Preeti Rajput | Published: April 25, 2026 5:06:44 PM IST

बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं पर फब्तियां कसने वाले युवक को गिरफ्तार किया.
बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में एंटी रोमियो टीम ने महिलाओं पर फब्तियां कसने वाले युवक को गिरफ्तार किया.


Bareilly News: बरेली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है. इसी क्रम में थाना इज्जतनगर क्षेत्र में एंटी रोमियो टीम ने एक मनचले युवक को गिरफ्तार कर कड़ा संदेश दिया है. आरोपी राह चलती महिलाओं पर फब्तियां कस रहा था, जिससे इलाके में असहज माहौल बन गया था.

महिलाओं से अभद्रता करने वाला युवक गिरफ्तार

यह घटना 24 अप्रैल 2026 की रात करीब 10:40 बजे की है. एंटी रोमियो टीम त्रिशूल तिराहे के पास नियमित गश्त कर रही थी. तभी स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि एक युवक सड़क किनारे खड़ा होकर आने-जाने वाली महिलाओं को घूर रहा है और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहा है. शिकायत मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने देखा कि युवक महिलाओं से अशोभनीय बातें कर रहा था, जिससे वे असुरक्षित महसूस कर रही थीं. पुलिस को देखकर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी की और लगभग 100 मीटर पीछा कर उसे पकड़ लिया.

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धारा 296 के तहत मामला दर्ज 

गिरफ्तार आरोपी की पहचान आदिल अंसारी (28 वर्ष) निवासी बिधौलिया, थाना सीबीगंज के रूप में हुई है. तलाशी में कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, लेकिन उसकी हरकतें सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ पाई गईं. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह की हरकतें किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और आगे भी अभियान जारी रहेगा. 

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Tags: bareilly newsuttar pradesh
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