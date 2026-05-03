इंसानियत शर्मसार! बेटी के इलाज के लिए पैसे लेने पहुंची मेड को मारे 11 थप्पड़, वीडियो वायरल

Bareilly Viral Video: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक महिला ने एक दूसरी महिला को 11 थप्पड़ मारे. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार, ये वीडियो उत्तर प्रदेश के बरेली का है. यहां एक महिला को अपनी बेटी की मजदूरी मांगना भारी पड़ गया. उसकी बेटी महिला के घर में मेड का काम करती थी, हाल ही में वो बीमार पड़ गई, जिसके इलाज के लिए महिला मालकिन से उसका मेहनताना मांगने के लिए गई थी. फिर क्या था, उस महिला ने एक के बाद एक बेरहमी से उसे 11 थप्पड़ जड़ दिए. इस घटना ने एक बार फिर इंसानियत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये मामला बरेली के सुभाष नगर थाना इलाके का हैं. पीड़िता विमला देवी ने इस मामले में बताया कि उसकी बेटी बीते लगभग 8 महीनों से करगैना इलाके में एक महिला के घर में झाड़ू-पोछा का काम करती थी. इसी बीच बेटी की तबीयत खराब हो गई. डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए दिल्ली ले जाने के लिए कहा था. इसके कारण उसने अपनी मां को मालकिन के पास बकाया मजदूरी लेने भेजा, ताकि इलाज के लिए खर्च होने वाले पैसों में घरवालों का थोड़ा सहयोग हो जाए. हालांकि जब मां वहां पर पैसे मांगने पहुंची, तो उसकी मालकिन ने उसके साथ मारपीट की.

पीड़िता ने लगाए ये आरोप

पीड़िता के अनुसार, मालकिन से पैसे मांगने पर वो आग बबूला हो गई और उसने गाली गलौज किया. इसके साथ ही बेइज्जती करते हुए उसने 11 थप्पड़ मारे. किसी ने सामने से इस घटना का पूरा वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

8 महीने से नहीं दी सैलेरी

पीड़िता ने पुलिस में इस बारे में शिकायत देते हुए कहा कि उसकी बेटी बीते 8 महीने से उस महिला के घर काम कर रही है. उसे 5000 रुपये महीने का मेहनताना देना तय हुआ था. उसने अब तक एक भी पुपया नहीं दिया है. इस तरह से उस पर पूरे 40 हजार रुपये बकाया हैं. पीड़िता ने ये भी आरोप लगाया है कि उस महिला ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग नाराजगी जता रहे हैं और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.