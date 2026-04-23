बरेली में शादी का झांसा देकर ब्लैकमेल! 5 लाख दहेज की डिमांड; पुलिस कर रही जांच

Blackmailing Case UP: शहर के बारादरी थाना क्षेत्र से एक गंभीर धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है. एक युवती ने लखनऊ निवासी पवन वर्मा और उसके सहयोगी ज्ञानेश वर्मा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. आरोप है कि पवन ने खुद को एक बड़े सराफा कारोबारी का बेटा बताकर युवती से दोस्ती की और बाद में शादी का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया.

धोखे से लिए आपत्तिजनक स्क्रीनशॉट

पीड़िता के अनुसार, आरोपी ने बातचीत के दौरान धोखे से उसके आपत्तिजनक स्क्रीनशॉट ले लिए और बाद में इन्हीं के आधार पर उसे ब्लैकमेल करने लगा. जब युवती के परिवार को शक हुआ और उन्होंने लखनऊ जाकर जांच की, तो सच्चाई सामने आई कि पवन किसी बड़े व्यापारी का बेटा नहीं, बल्कि एक साधारण कपड़े की दुकान पर काम करता है.

आरोपी ने की पांच लाख रुपये नकद दहेज की मांग

सच्चाई उजागर होने के बाद आरोपी और उसके परिजनों ने शादी के नाम पर पांच लाख रुपये नकद दहेज की मांग कर दी. युवती के पिता द्वारा रकम देने से इनकार करने पर मामला और बिगड़ गया. आरोप है कि पवन ने युवती पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव भी बनाया और मना करने पर उसके आपत्तिजनक स्क्रीनशॉट अपने साथी ज्ञानेश वर्मा को भेज दिए.

ज्ञानेश ने इन तस्वीरों को युवती के रिश्तेदारों और परिचितों में वायरल कर दिया, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा. इतना ही नहीं, आरोपियों ने युवती को जान से मारने की धमकी भी दी. इस घटना के चलते युवती का तयशुदा विवाह भी टूट गया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

फिलहाल पीड़िता ने बारादरी थाने में तहरीर देकर दोनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है.

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