बरेली में ‘जनता दर्शन’ अब लाइव, DM की सख्ती से बढ़ेगी पारदर्शिता; अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश

Bareilly Janata Darshan: आम जनता की शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है. जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जनपद की सभी तहसीलों में आयोजित होने वाले ‘जनता दर्शन’ कार्यक्रम की लाइव मॉनिटरिंग शुरू करा दी है. इस नई व्यवस्था से अब जिला मुख्यालय स्तर पर बैठकर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सीधी नजर रखी जा सकेगी.

लाइव देखी जाएंगी कार्यक्रमों की गतिविधियां

प्रशासन के अनुसार, तहसीलों में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 12 बजे तक उपजिलाधिकारी (SDM) जनता दर्शन आयोजित करते हैं, जहां बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचते हैं. अब इन कार्यक्रमों की गतिविधियां लाइव देखी जाएंगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुना और समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जा रहा है.

जिलाधिकारी की तरफ से स्पष्ट निर्देश

जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि फरियादियों के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में ढिलाई या पारदर्शिता की कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इसके साथ ही, डीएम ने खंड विकास अधिकारियों (BDO) और अधिशासी अधिकारियों (EO) के कार्यालयों में होने वाले जनता दर्शन कार्यक्रमों को भी निगरानी के दायरे में लाने के निर्देश दिए हैं. प्रशासन का मानना है कि इस पहल से जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित होगा.

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