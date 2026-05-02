मीरगंज में दबंगों की दबंगई, पैतृक जमीन पर किया कब्जा, पीड़ित ने पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप

Bareilly Land Dispute: बरेली जनपद की मीरगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम बल्लिया निवासी भूरे पुत्र भगवान दास ने अपनी पैतृक जमीन पर अवैध कब्जे और प्रशासनिक मिलीभगत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित ने उच्चाधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है.

दबंगों ने सुनियोजित तरीके से किया जमीन पर कब्जा

भूरे का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने उसकी कीमती जमीन पर पहले सुनियोजित तरीके से कब्जा किया. आरोपियों ने जमीन पर खड़े करीब 100 पेड़ों को कटवा दिया और इसके बाद रातों-रात वहां पक्का निर्माण कर लिया. पीड़ित का कहना है कि यह सब स्थानीय प्रशासन की जानकारी और संरक्षण में हुआ.

पुलिस पर दबंगों का पक्ष लेने का आरोप

जब भूरे ने इस अवैध कब्जे का विरोध किया, तो उसे उल्टा पुलिस प्रताड़ना का सामना करना पड़ा. उसका आरोप है कि पुलिसकर्मी उसे थाने ले गए, जहां उसके साथ मारपीट की गई और समझौता करने का दबाव बनाया गया. पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय दबंगों का पक्ष लिया.

इसके अलावा, भूरे ने लेखपाल और कानूनगो पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उसने कहा कि दोनों अधिकारियों ने कथित रूप से विपक्षी पक्ष से सांठगांठ कर जमीन की रिपोर्ट बदल दी और भूमि को विवादित घोषित कर दिया, जिससे कब्जाधारियों को फायदा मिल सका.

ग्रामीणों में आक्रोश

पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और किसी अन्य तहसील की टीम से जमीन की पुनः पैमाइश कराई जाए. साथ ही, दोषी अधिकारियों और कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. फिलहाल मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और ग्रामीणों में भी इसको लेकर आक्रोश देखा जा रहा है.

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