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Bareilly accident: कोल्लू मशीन में फंसकर युवक गंभीर घायल, इलाज का वादा कर मुकरा आरोपी, मामला दर्ज

Bareilly accident: बरेली के खरगपुर गांव में कोल्लू मशीन में फंसकर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. आरोपी पर लापरवाही और इलाज का वादा तोड़ने का आरोप है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By: Ranjana Sharma | Published: May 3, 2026 5:38:02 PM IST

इलाज का वादा कर मुकरा आरोपी, केस दर्ज
इलाज का वादा कर मुकरा आरोपी, केस दर्ज


Bareilly accident: बरेली जनपद के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के ग्राम खरगपुर में कोल्लू (गन्ना पेरने की मशीन) पर काम करते समय एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे में युवक का हाथ मशीन में फंसकर बुरी तरह जख्मी हो गया. पीड़ित परिवार ने इस घटना के लिए काम पर बुलाने वाले व्यक्ति की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. साथ ही आरोप लगाया है कि आरोपी इलाज कराने के अपने वादे से भी मुकर गया.

काम पर बुलाकर ले गया था आरोपी

ग्राम खरगपुर निवासी नेमचंद ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 22 अप्रैल की सुबह करीब 10 बजे गांव के ही देवदत्त, पुत्र बुद्धसेन, उनके बेटे करन को अपने साथ कोल्लू पर काम करने के लिए ले गया था. आरोप है कि देवदत्त ने चलती मशीन के दौरान करन से उसकी सफाई करवाई. इसी दौरान करन का हाथ अचानक मशीन में फंस गया, जिससे उसका हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया.

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इलाज का वादा कर पीछे हटा आरोपी

पीड़ित पिता के अनुसार, हादसे के तुरंत बाद देवदत्त ने करन के इलाज का पूरा खर्च उठाने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में वह अपने वादे से पीछे हट गया. नेमचंद का आरोप है कि जब उन्होंने इलाज के लिए कहा, तो आरोपी ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी भी दी. पुलिस ने नेमचंद की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. इस प्रकरण की जांच उपनिरीक्षक प्रवीण कुमार को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर दोषी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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Tags: bareilly accidentyouth injured
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