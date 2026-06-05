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प्यार में बदला धर्म, महजवीन बनी लक्ष्मी, विशाल के साथ लिए सात फेरे, फेमस हो रही बरेली की प्रेम कहानी

एक मुस्लिम लड़की महजवीन ने अपने पार्टनर विशाल से शादी कर ली. उसने शादी करने से पहले अपना धर्म और नाम बदला. इसके बाद हिंदू रीति-रिवाज से शादी कर ली. उसने बताया कि दोनों के परिवार वाले नहीं माने, जिसके कारण उन्होंने ये फैसला लिया.

By: Deepika Pandey | Published: June 5, 2026 3:11:05 PM IST

बरेली में धर्म बदलकर महिला ने की हिंदू लड़के से शादी
बरेली में धर्म बदलकर महिला ने की हिंदू लड़के से शादी


Interreligious Marriage: आपने अक्सर सुना होगा कि प्यार अंधा होता है, वो जाति, धर्म और समाज किसी के बारे में नहीं सोचता. इसी तरह उत्तर प्रदेश के बरेली में एक लव स्टोरी सामने आई है, जो चर्चा में बनी हुई है. यहां दो अलग-अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले लड़के और लड़की ने शादी कर ली. उन्होंने समाज के रीति-रिवाजों से परे जाकर हिंदू मंदिर में शादी की. शीशगढ़ क्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीय महजवीन ने अपने प्रेमी विशाल से शादी कर ली.

बता दें कि महजवीन ने अपनी मर्जी से धर्म बदला और अपना नाम बदलकर लक्ष्मी रख लिया. इसके बाद हिंदू रीति-रिवाज से मंदिर में शादी कर ली. अगस्त्य मुनि आश्रम में वैदिक मंत्रोच्चार और सात फेरों के साथ शादी की गई.

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बचपन से साथ में है कपल

बता दें कि शीशगढ़ थाना स्थित बल्ली गांव की रहने वाली मैजवीन की दोस्ती बचपन से ही जाफरपुर गांव के रहने वाले विशाल से थी. दोनों ने कक्षा 8वीं तक एक साथ पढ़ाई की. इसी बीच दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई. हालांकि इससे आगे की पढ़ाई के लिए दोनों अलग हो गए लेकिन बातचीत लगातार जारी रही. लंबे समय तक बातचीत के दौरान दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने साथ में जिंदगी बिताने का फैसला लिया. 

शादी के लिए राजी नहीं परिजन

हालांकि दोनों के परिवार इस शादी के लिए राजी नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया. विशाल ने इस बारे में बताया कि उसके परिजन पहले शादी के लिए राजी नहीं थे लेकिन बाद में मान गए. वहीं महजवीन के परिवार वालों को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था. इसी बीच उन्हें अगस्त्य मुनि आश्रम के बारे में पता चला, तो दोनों ने वहां जाकर शादी कर ली. 

महजवीन ने बदला धर्म

इससे पहले महजवीन ने अपना धर्म बदलकर लक्ष्मी रख लिया. लक्ष्मी ने कहा कि उन्हें हिंदू धर्म के रीति-रिवाज काफी पसंद हैं, जिसके कारण उन्होंने ये फैसला लिया है. इसके लिए किसी ने उन पर दबाव नहीं बनाया. लक्ष्मी ने बताया कि वो दोनों लंबे समय से रिश्ते में थे और जीवनसाथी मान चुके थे. दोनों लगभग बीते चार सालों से रिलेशन में थे. इसी दौरान दोनों ने शादी करने और जीवनभर साथ रहने का फैसला लिया. 

एक दूसरे को बनाया जीवनसाथी

शादी के लिए दोनों ने रीति-रिवाज और वैदिक मंत्रों के साथ, वरमाला पहनाई. विशाल ने लक्ष्मी की मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहनाकर उसे अपना जीवनसाथी बनाया. दोनों ने सात फेरे लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की.  

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