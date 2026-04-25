Bareilly blood bank scam: आईएमए ब्लड बैंक के बाहर ‘खून के दलाल’ सक्रिय, मरीजों से हजारों की ठगी

Bareilly blood bank scam: बरेली शहर के आईएमए ब्लड बैंक के बाहर इन दिनों ‘खून के दलालों’ का नेटवर्क सक्रिय होने का मामला सामने आया है. आरोप है कि ये लोग मजबूरी में आए मरीजों और उनके परिजनों को निशाना बनाकर एक यूनिट खून के लिए 7 से 10 हजार रुपये तक वसूल रहे हैं.

हाल ही में आंवला क्षेत्र के निवासी यशपाल अपनी बीमार मां के इलाज के लिए खून लेने ब्लड बैंक पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी मुलाकात दो युवकों से हुई, जिन्होंने खुद को मददगार बताते हुए खून दिलाने का भरोसा दिया. आरोप है कि उन्होंने यशपाल से 7 हजार रुपये ले लिए. बाद में एक सामाजिक संस्था को जानकारी मिलने पर दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया, लेकिन कथित तौर पर उन्हें छोड़ दिया गया.

13 हजार रुपये छीनने का आरोप

पीड़ित का आरोप है कि छूटने के बाद आरोपियों ने दोबारा उसे घेरकर धमकाया और इलाज के लिए रखे 13 हजार रुपये भी छीन लिए. इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. यशपाल का कहना है कि शिकायत करने के बावजूद उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई.

दलालों पर सख्त रोक की मांग

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह गिरोह अस्पताल के बाहर घूमकर परेशान तीमारदारों को पहचानता है और उन्हें जल्द खून उपलब्ध कराने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलता है. यह मामला स्वास्थ्य व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. जरूरत है कि प्रशासन तत्काल कार्रवाई कर ऐसे दलालों पर सख्त रोक लगाए, ताकि जरूरतमंद मरीजों का शोषण न हो सके.

Disclaimer – The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.