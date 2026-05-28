Home > उत्तर प्रदेश > रिश्ते शर्मसार! बाप ने अपने बेटों संग लड़की का किया…, रूह कंपा देगा ऑनर किलिंग का ये मामला

रिश्ते शर्मसार! बाप ने अपने बेटों संग लड़की का किया…, रूह कंपा देगा ऑनर किलिंग का ये मामला

Bareilly Honour killing case: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक पिता और भाई अपनी ही बेटी के लिए हैवान बन गए. पिता ने अपनी बेटी को फोन पर बात करते हुए देख लिया, जिसके बाद उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया. वे उसकी लाश को चुपचाप दफनाने की तैयारी में थे लेकिन...

By: Deepika Pandey | Last Updated: May 28, 2026 4:09:04 PM IST

बरेली में पिता ने की बेटी की हत्या
बरेली में पिता ने की बेटी की हत्या


Bareilly honour killing case: उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया है. यहां एक पिता और उसके दो बेटों ने अपनी 18 साल की बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, युवती का अपने ही गांव के एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था. वो उससे शादी भी करना चाहती थी लेकिन समस्या ये थी कि वो लड़का किसी दूसरे धर्म से था, जिसके कारण उसके घर वाले मानने का नाम नहीं ले रहे थे. 24 मई को पिता ने अपनी बेटी को किसी से बात करते हुए सुन लिया था. इसके बाद उसका फोन छीन लिया और उससे मारपीट की.

एक-दो दिन तक उसे प्रताड़ित करने के बाद मंगलवार की रात को पिता और भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद वो उसके शव को अंतिम संस्कार कराने के लिए लेकर पहुंचे थे, जहां पुलिस वाले पहुंच गए और उन्हें रोक लिया. 

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: पति बना दरिंदा! अपने दोस्तों से करवाया सामूहिक दुष्कर्म? लाचार बनकर छुपाता रहा काली करतूत

फैलाई झूठी कहानी

थाना सिरौली में लड़की की हत्या की गई. इसके बाद आरोपी पिता महेंद्र ने पूरे गांव में कहानी फैला दी कि उसकी बेटी क्रांति की अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. पूरा परिवार मिलकर इस राज को छिपाने की कोशिश में था. उन्होंने गुपचुप तरीके से लड़की का अंतिम सरकार करने की कोशिश की. इसी बीच किसी ने फोन कर पुलिस को सूचना देकर आशंका जताई कि लड़की की हत्या की गई है. पुलिस मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार कराने से रोक दिया गया. पुलिस फोर्स ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी. 

पोस्टमार्टम से खुला राज

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि लड़की की मौत किसी बीमारी के कारण नहीं बल्कि उसका गला दबाने के कारण हुई है. मृतका के गले पर निशान पाए गए, जिससे उसकी हत्या के बारे में पता चला. पता चला कि आरोपियों ने अपनी बेटी का गला घोंटकर उसकी हत्या की है. 

ये भी पढ़ें: ‘मेरी पत्नी मुझे मार डालेगी’ पति और बॉयफ्रेंड को साथ रखने पर अड़ी पत्नी, रोता हुआ पुलिस के पास पहुंचा

Tags: bareilly newsuttar pradesh news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

AC की हवा में सोने के ये 6 नुकसान जानते...

May 28, 2026

आंखों और त्वचा के साथ ही सेहत के लिए फायदेमंद...

May 28, 2026

10वीं क्लास में ही कियारा का था बॉयफ्रेंड

May 28, 2026

बशीर बद्र के प्रसिद्ध शेर..

May 28, 2026

IPL इतिहास में किसने जड़े सबसे ज्यादा सिक्स? कोहली-रोहित से...

May 28, 2026

खरबूजे के बीज के ये फायदे जानकर हो जाएंगे हैरान!

May 28, 2026
रिश्ते शर्मसार! बाप ने अपने बेटों संग लड़की का किया…, रूह कंपा देगा ऑनर किलिंग का ये मामला

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

रिश्ते शर्मसार! बाप ने अपने बेटों संग लड़की का किया…, रूह कंपा देगा ऑनर किलिंग का ये मामला
रिश्ते शर्मसार! बाप ने अपने बेटों संग लड़की का किया…, रूह कंपा देगा ऑनर किलिंग का ये मामला
रिश्ते शर्मसार! बाप ने अपने बेटों संग लड़की का किया…, रूह कंपा देगा ऑनर किलिंग का ये मामला
रिश्ते शर्मसार! बाप ने अपने बेटों संग लड़की का किया…, रूह कंपा देगा ऑनर किलिंग का ये मामला