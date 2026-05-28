रिश्ते शर्मसार! बाप ने अपने बेटों संग लड़की का किया…, रूह कंपा देगा ऑनर किलिंग का ये मामला

Bareilly honour killing case: उत्तर प्रदेश के बरेली में ऑनर किलिंग का एक मामला सामने आया है. यहां एक पिता और उसके दो बेटों ने अपनी 18 साल की बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, युवती का अपने ही गांव के एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था. वो उससे शादी भी करना चाहती थी लेकिन समस्या ये थी कि वो लड़का किसी दूसरे धर्म से था, जिसके कारण उसके घर वाले मानने का नाम नहीं ले रहे थे. 24 मई को पिता ने अपनी बेटी को किसी से बात करते हुए सुन लिया था. इसके बाद उसका फोन छीन लिया और उससे मारपीट की.

एक-दो दिन तक उसे प्रताड़ित करने के बाद मंगलवार की रात को पिता और भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद वो उसके शव को अंतिम संस्कार कराने के लिए लेकर पहुंचे थे, जहां पुलिस वाले पहुंच गए और उन्हें रोक लिया.

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फैलाई झूठी कहानी

थाना सिरौली में लड़की की हत्या की गई. इसके बाद आरोपी पिता महेंद्र ने पूरे गांव में कहानी फैला दी कि उसकी बेटी क्रांति की अचानक से तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. पूरा परिवार मिलकर इस राज को छिपाने की कोशिश में था. उन्होंने गुपचुप तरीके से लड़की का अंतिम सरकार करने की कोशिश की. इसी बीच किसी ने फोन कर पुलिस को सूचना देकर आशंका जताई कि लड़की की हत्या की गई है. पुलिस मौके पर पहुंची और अंतिम संस्कार कराने से रोक दिया गया. पुलिस फोर्स ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी.

पोस्टमार्टम से खुला राज

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि लड़की की मौत किसी बीमारी के कारण नहीं बल्कि उसका गला दबाने के कारण हुई है. मृतका के गले पर निशान पाए गए, जिससे उसकी हत्या के बारे में पता चला. पता चला कि आरोपियों ने अपनी बेटी का गला घोंटकर उसकी हत्या की है.

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