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UP: किसी का पैर मुड़ा, कोई दौड़ के बाद… बरेली में होमगार्ड-अग्निवीर भर्ती में दौड़ते-दौड़ते 5 युवकों की बिगड़ी तबीयत

Home Guard Recruitment 2026: बरेली में होमगार्ड और अग्निवीर भर्ती के लिए चल रही शारीरिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के लिए दौड़ चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है. 14 सितंबर से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में अलग-अलग घटनाओं में पांच युवक दौड़ते समय या दौड़ पूरी करने के बाद अचानक बेहोश होकर गिर पड़े.

By: Shristi S | Published: September 16, 2026 5:49:59 PM IST

बरेली में होमगार्ड-अग्निवीर भर्ती में दौड़ते-दौड़ते 5 युवकों की बिगड़ी तबीयत
बरेली में होमगार्ड-अग्निवीर भर्ती में दौड़ते-दौड़ते 5 युवकों की बिगड़ी तबीयत


Bareilly Home Guard Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश के बरेली में होमगार्ड और अग्निवीर भर्ती के लिए चल रही शारीरिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के लिए दौड़ चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है. 14 सितंबर से शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में अलग-अलग घटनाओं में पांच युवक दौड़ते समय या दौड़ पूरी करने के बाद अचानक बेहोश होकर गिर पड़े. कुछ अभ्यर्थियों को चोट भी लगी. सभी को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. 

11वें राउंड में बेहोश हुए आलोक

शाहजहांपुर  के अल्लाहगंज निवासी 27 वर्षीय आलोक पाल होमगार्ड भर्ती की दौड़ में शामिल हुए थे. डोरी लाल स्टेडियम में दौड़ के दौरान 11वें राउंड में वह अचानक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए. वहां मौजूद साथियों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें संभाला और एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया. 

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दौड़ में पैर मुड़ने से घायल हुआ अभ्यर्थी

शाहजहांपुर के जलालाबाद निवासी 29 वर्षीय संजू भी होमगार्ड भर्ती में दौड़ रहे थे. आठवें राउंड के दौरान अचानक उनका पैर मुड़ गया और वह गिरकर घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों की मदद से उन्हें एंबुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया. 

15 मीटर पहले गिर पड़े आदेश

लखीमपुर खीरी के कमीपुर निवासी 20 वर्षीय आदेश सिंह अग्निवीर भर्ती के लिए बरेली जाट रेजीमेंट में दौड़ रहे थे. उनके मुताबिक, दौड़ पूरी होने से करीब 15 मीटर ही बाकी थे, तभी वह अचानकर गिर गए. चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. 

दौड़ पूरी करने के बाद बिगड़ी तबीयत

शाहजहांपुर के सदर कैंट के डबल स्टोरी निवासी 27 वर्षीय रजनीश कुशवाहा ने दौड़ का राउंड पूरा कर लिया था. लेकिन इसके तुरंत बाद वह अचानक जमीन पर गिर पड़े. हालत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया गया. इसी तरह शाहजहांपुर के मुड़िया खेड़ा निवासी 24 वर्षीय दिनेश भी दौड़ पूरी करने के बाद बेहोश हो गए. उन्होंने बताया कि राउंड खत्म करने के बाद शरीर से तेज पसीना आने लगा और कुछ देर बाद वह बेहोश हो गए. 

25 सितंबर तक चलेगी भर्ती दौड़

बरेली में यह भर्ती दौड़ 25 सितंबर तक चलनी है. अलग-अलग तारीखों पर विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है. लगातार सामने आ रही घटनाओं के बीच भर्ती मैदान में पुलिसकर्मियों, एंबुलेंस और मेडिकल टीम की मौजूदगी अभ्यर्थियों की तत्काल मदद के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है. 

Tags: bareillyUP Home Guard Recruitment 2026
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