UP Crime: बरेली में घर में घुसे 4 चोर, फिर चोरी छोड़ महिला को करना लगा ‘किस’ पति ने रोका तो…

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के बरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. मामला कैंट थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार की रात एक घर में 4 चोर घुस आए. इसके बाद एक चोर चारपाई पर 3 साल की बेटी के साथ सो रही महिला के पास पहुंचा और उसे ‘किस’ करने लगा. ऐसे में महिला की नींद खुल गई और उसने शोर मचा दिया.

इस बीच शोर सुनकर दूसरे कमरे में सो रहे महिला के पति की नींद खुली तो चोरों ने उसे बंधक बना लिया और तमंचा तानकर बोले- माल कहां रखा है? बता वरना जान से मार दूंगा. इसी दौरान पत्नी बेटी को गोद में लेकर घर के बाहर भाग गई.

पुलिस की गाड़ी देख भागे चोर

महिला सड़क पर पहुंची और पुलिस की गाड़ी को देखकर चीखने लगी. शोर सुनकर पुलिसवालों ने गाड़ी रोकी तो पीछा कर रहे चोर भाग गए. महिला ने थाने में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

महिला के पति ने बताया- ‘मैं एक सिलाई फैक्ट्री में काम करता हूं. घर में पत्नी और बेटी है. रविवार रात मैं फैक्ट्री से लौटा. परिवार के साथ खाना खाकर सो गया. पत्नी और बच्ची के साथ एक कमरे में सो गई. मैं दूसरे कमरे में सोने चला गया. मैं घर का मेन दरवाजा बंद करना भूल गया था. रात करीब 3 बजे उसी दरवाजे से 4 लोग अंदर घुस आए.

चोरों ने बेटी को चरपाई पर पटका

युवक ने बताया कि एक चोर कमरे में बेटी के साथ सो रही मेरी पत्नी के पास जा पहुंचा. उसने पत्नी के चेहरे पर किस कर लिया. इस दौरान पत्नी की नींद खुल गई. वह जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने लगी. शोर सुनकर मैं मौके पर पहुंचा तो चोरों ने मेरे ऊपर तमंचा तान दिया. मेरी बेटी रोने लगी तो एक चोर ने उसे पत्नी की गोद से छीनकर चारपाई पर पटक दिया.

उसने बताया कि मेरी पत्नी के गले में गमछे का फंदा डालकर कसने लगे. मैंने विरोध किया तो मुझे कमरे में बंधक बना लिया. मुझसे पूछा सामान कहां रखा है? सोने-चांदी के जेवर और पैसे कहां हैं? जल्दी बताओ, वरना गोली मार दूंगा.

चोर ने डंडा फेंका कर मारा

युवक ने बताया कि इसके बाद पत्नी बेटी को गोद में लेकर बाहर की तरफ शोर मचाते हुए भागी. तभी एक चोर ने उस पर डंडा फेंका कर मारा. लेकिन, पत्नी घर से बाहर सड़क पर आ गई. वह शोर मचाते हुए भाग रही थी. चोर भी उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे. तभी पुलिस की गाड़ी को देखकर पत्नी जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने लगी.

पत्नी को भागते देख पुलिसवालों ने गाड़ी रोक दी. उसने पुलिस को पूरी बात बताई. इसी दौरान चोर भाग गए. पीड़ित की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.