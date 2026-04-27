Bareilly Police action: एफआईआर में गड़बड़ी पर बड़ी कार्रवाई, बरेली में दो दारोगा और एक दीवान निलंबित

Bareilly Police action: बरेली जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तीन पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इनमें दो उपनिरीक्षक (दारोगा) और एक मुख्य आरक्षी (दीवान) शामिल हैं.

महिला शिकायत से शुरू हुआ मामला

यह मामला थाना सीबीगंज क्षेत्र से जुड़ा है, जहां 8 दिसंबर 2023 को एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी. महिला का आरोप था कि एक व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए और बाद में उसे छोड़ दिया. मामला गंभीर प्रकृति का होने के बावजूद शुरुआती कार्रवाई में चूक सामने आई.

एफआईआर में गंभीर धाराएं नहीं जोड़ी गईं

जांच में खुलासा हुआ कि एफआईआर संख्या 354/2023 तो दर्ज की गई, लेकिन उसमें आरोपों की गंभीरता के अनुरूप धाराएं शामिल नहीं की गईं. इसके बजाय हल्की धाराएं लगाई गईं, जिससे केस की गंभीरता कम हो गई और आरोपी को फायदा मिल सकता था.

मुंशी पर लापरवाही का आरोप

उस समय के मुंशी प्रवीण कुमार पर आरोप है कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करते समय आवश्यक धाराएं नहीं जोड़ीं. इस लापरवाही को पूरे मामले की मुख्य वजह माना जा रहा है. मामले की जांच कर रहे उपनिरीक्षक रत्नेश कुमार और सचिन चौधरी पर भी आरोप है कि उन्होंने विवेचना के दौरान जरूरी कानूनी कार्रवाई नहीं की और लापरवाही बरती, जिससे केस कमजोर हुआ.

एसएसपी का सख्त एक्शन, विभाग में हड़कंप

एसएसपी अनुराग आर्य ने मामले को गंभीर मानते हुए तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दिए हैं. इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और अन्य कर्मचारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.

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