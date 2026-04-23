बरेली में साइबर क्राइम, महिला के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील मैसेज

Bareilly Cyber Crime: सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के साथ इसके दुरुपयोग के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं. ऐसा ही एक गंभीर मामला बरेली जिले के शेरगढ़ थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति ने महिला के नाम और फोटो का दुरुपयोग कर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना ली और उसके जरिए अश्लील संदेश भेजकर परिवार को बदनाम किया.

तीन वर्षों से रहा उत्पीड़न – पीड़ित परिवार

पीड़ित परिवार के मुताबिक यह उत्पीड़न पिछले तीन वर्षों से लगातार जारी है. आरोपी महिला की पहचान का गलत इस्तेमाल करते हुए उसके रिश्तेदारों और परिचितों को आपत्तिजनक मैसेज और फोटो भेज रहा है. इससे न केवल महिला की छवि खराब हो रही है, बल्कि परिवार को भी सामाजिक रूप से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है.

पीड़ित ने बताया कि इस हरकत के चलते लोग गलत धारणा बना रहे हैं और कई बार उल्टे गंदे कमेंट्स भी कर रहे हैं, जिससे मानसिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. मामले से परेशान होकर पीड़ित ने थाना शीशगढ़ में तहरीर दी.

अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. अब तकनीकी जांच और सर्विलांस के जरिए आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है.

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग करें, अपनी प्रोफाइल को सुरक्षित रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत शिकायत दर्ज कराएं, ताकि ऐसे साइबर अपराधों पर समय रहते रोक लगाई जा सके.

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