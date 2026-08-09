UP: आशिक से मिलने पर शौहर करता था विरोध, एक दिन पत्नी ने जबरन पिला दिया तेजाब; बरेली की ये घटना हैरान कर देगी

Bareilly Acid Poisoning Case: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक की मौत ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है, जिसने पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया है. परिजनों का आरोप है कि पत्नी के कथित प्रेम संबंध का विरोध करना इसराइल को इतना भारी पड़ा कि उसे कथित तौर पर पकड़कर जबरन तेजाब पिला दिया गया.

हालत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. हालांकि, हत्या और तेजाब पिलाने के आरोपों की पुलिस जांच कर रही है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, मामला बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र का है. इसराइल को 27 जुलाई को अपनी पत्नी गौसिया और मोहम्मद सलीम के बीच कथित आपत्तिजनक स्थिति के बारे में पता चला था. परिवार का दावा है कि इसराइल ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ गया. इस घटना के बाद इसराइल ने घर छोड़ दिया और कांकर टोला में अब्दुल के मकान में किराये पर रहने लगा. हालांकि, इसके बाद भी गौसिया और सलीम के बीच मिलना-जुलना जारी रहा.

इसराइल की मां बरीशा के मुताबिक, उनके बेटे का निकाह करीब 13 साल पहले गौसिया से हुआ था. वह कबाड़ की फेरी लगाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था.

7 अगस्त की उस काली रात को क्या हुआ था?

मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि 7 अगस्त की रात गौसिया, मोहम्मद सलीम, असार और इकरार ने कथित तौर पर इसराइल को पकड़ लिया. परिजनों का आरोप है कि पहले उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसे जबरन तेजाब पिला दिया गया. तेजाब पीने के बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ी. परिवार के लोगों ने उसे जल्द एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मां ने अपनी बहू पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि इसराइल ने पत्नी के कथित संबंधों का विरोध किया था और इसी विवाद के बाद उसके साथ यह खौफनाक घटना हुई.

पुलिस जांच जारी

बारादरी इंस्पेक्टर बिजेंद्र सिंह के कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. फिलहाल पुलिस मृतक के परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है.