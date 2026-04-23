Bareilly Husband Assault: मोबाइल छिपाने के आरोप पर बवाल! पत्नी को लात-घूसों से पीटा; मामला दर्ज

Bareilly Domestic Violence: जिले के कैंट थाना क्षेत्र से घरेलू हिंसा की एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहाँ एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता के अनुसार,रात करीब 8 बजे जब उसने अपने पति को खाना परोसा, तो उसने उस पर मोबाइल फोन छिपाने का बेबुनियाद आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया.

महिला का आरोप है कि विरोध करने पर पति ने गाली-गलौज की और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की. लात-घूसों से की गई पिटाई में उसे गंभीर चोटें आईं. इतना ही नहीं, आरोपी पति ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी, जिससे वह भयभीत हो गई.

जेठ, जेठानी, देवर और ननद पर लगाए आरोप

पीड़िता ने अपने जेठ, जेठानी, देवर और ननद पर भी आरोप लगाए हैं. उसका कहना है कि ये सभी लोग उसके पति को भड़काते हैं और झूठी बातें कहकर आए दिन झगड़ा करवाते हैं. घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने मिलकर उसे घर से बाहर निकाल दिया.

पीड़िता को उसके छोटे बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा

सबसे दुखद पहलू यह है कि महिला को उसके छोटे-छोटे बच्चों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा, जिससे वह गहरे मानसिक आघात से गुजर रही है. पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए अपनी सुरक्षा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

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