UP: पति की मौत के बाद विधवा भाभी को देवर ने रखा अपने साथ, फिर एक दिन… अब दोनों की थाने में कराई गई शादी

UP News: उत्तर प्रदेश के बरेली में एक देवर द्वारा अपनी विधवा भाभी से शादी करने का मामला सामने आया है. भमोरा थाना परिसर के शिव मंदिर में देवर ने अपनी विधवा भाभी से शादी की. देवर सूरज ने भाभी मधु को सिंदूर लगाकर माला पहनाई और जीवन भर साथ रहने का वादा किया. जानकारी के मुताबिक यह शादी पुलिस की पहल और दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के बाद हुआ.

बताया जा रहा है कि महिला के पति योगेंद्र सिंह की दो साल पहले मौत हो गई थी. वह अपने पीछे पत्नी और छोटे बच्चे को छोड़ गया था, जिसको देवर सूरज ने अपने साथ रखा था. हालांकि, तीन दिन पहले सूरज ने कथित तौर पर मधु के साथ मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था.

मायके वालों के साथ थाने पहुंची महिला

इसके बाद सोमवार को मधु अपने मायके वालों के साथ भमोरा थाने पहुंची. जन सुनवाई के दौरान मधु ने सूरज, उसके चाचा और चाची के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद जन सुनवाई अधिकारी ने मधु के ससुराल वालों को थाने बुलाया.

सुबह से दोपहर तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत चली. इस दौरान मधु के चचिया सास-ससुर ने मामले में बाधा डालने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अलग कर दिया गया. फिर सूरज अपनी विधवा भाभी मधु को जीवन भर साथ रखने के लिए तैयार हो गया. दोनों पक्षों ने पुलिस को एक लिखित समझौता सौंपा.

पैर छूकर लिया आशीर्वाद

समझौते के बाद थाना परिसर के शिव मंदिर में सूरज और मधु ने एक-दूसरे को माला पहनाई. सूरज ने मधु की मांग में सिंदूर भरा और मधु ने सूरज के पैर छूकर आशीर्वाद लिया.

पुलिस ने बताया कि दोनों ने परिजनों की मौजूदगी में आपसी सहमति से विवाह कर लिया है और लिखित फैसला भी दिया है. फिलहाल यह शादी चर्चा का विषय बना हुआ है.