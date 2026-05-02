Bareilly Cyber ​​Fraud: फर्जी ई-चालान लिंक से 5.37 लाख की ठगी, साइबर थाना में केस दर्ज

Bareilly Cyber ​​Fraud: बरेली जनपद में साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका अपनाते हुए एक व्यक्ति को लाखों रुपये का चूना लगा दिया. ठगों ने परिचित के मोबाइल नंबर का सहारा लेकर पीड़ित को फर्जी ई-चालान लिंक भेजा और उसके मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल कर बैंक खाते से बड़ी रकम उड़ा ली.

परिचित नंबर से आया फर्जी लिंक, नहीं हुआ शक

पीड़ित मो. खालिद पुत्र मो. सदीक, निवासी वार्ड नंबर 5, ठिरिया निजाबत खां, बरेली कैंट के अनुसार 26 अप्रैल 2026 की शाम उनके मोबाइल पर ‘प्रेमपाल’ नाम से सेव नंबर से एक लिंक प्राप्त हुआ. लिंक के साथ “E-COURT NOTICE APK” लिखा था, जो देखने में आरटीओ चालान से संबंधित प्रतीत हो रहा था. परिचित का नंबर होने के कारण उन्होंने इस पर संदेह नहीं किया और लिंक खोल दिया. जैसे ही पीड़ित ने लिंक पर क्लिक किया, उनके मोबाइल में एक संदिग्ध एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई. इसके बाद उनके करंट अकाउंट से धीरे-धीरे पैसे कटने लगे. शुरुआत में उन्हें इसका अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही समय में बड़ी रकम निकल जाने से ठगी का पता चला.

5.37 लाख रुपये खाते से हुए गायब

जब तक पीड़ित ने स्थिति को समझा और बैंक से संपर्क कर अपना खाता फ्रीज कराया, तब तक उनके खाते से कुल 5 लाख 37 हजार रुपये निकल चुके थे. इस घटना से पीड़ित को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. घटना के बाद पीड़ित ने साइबर थाना बरेली में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और संदिग्ध मोबाइल नंबरों व ट्रांजैक्शन की जांच शुरू कर दी है. साइबर पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक या .APK फाइल पर क्लिक न करें, भले ही वह किसी परिचित के नंबर से ही क्यों न आया हो. किसी भी लिंक को खोलने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें और ई-चालान की जांच केवल सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही करें.

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