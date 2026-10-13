UP Crime: जिस पार्टी में बज रहे थे बर्थडे के गाने, नहीं कुछ देर बाद मच गई चीख-पुकार! बरेली में 17 साल के लड़के की पड़ोसी ने क्यों ली जान?

Bareilly Birthday Party Dispute: जन्मदिन की पार्टी में बुलावा नहीं मिला, तो एक मामूली नाराजगी ने ऐसा खौफनाक रूप ले लिया कि एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. उत्तर प्रदेश के बरेली में जन्मदिन की पार्टी के दौरान कथित तौर पर हुआ विवाद 17 साल के किशोर की हत्या तक पहुंच गया. आरोप है कि पार्टी में नहीं बुलाए जाने से नाराज पड़ोसी ने किशोर पर चाकू से कई वार किए और उसका गला काट दिया. घटना के बाद गांव में गुस्सा फैल गया. ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर एक घर में बंद कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया है.

जन्मदिन की खुशियों के बीच पहुंचा पड़ोसी

यह घटना सोमवार, 12 अक्टूबर की रात बरेली जिले के शीशगढ़ थाना इलाके के गोकुलपुर गांव में हुई. पुलिस के मुताबिक, सुरेंद्र कुमार अपने बेटे के जन्मदिन पर घर में पार्टी रख रहे थे. इसमें परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और कुछ ग्रामीणों को बुलाया गया था. आरोप है कि रात करीब 9:30 बजे सुरेंद्र का पड़ोसी विशाल कुमार कथित तौर पर नशे की हालत में उनके घर पहुंचा. पार्टी में नहीं बुलाए जाने को लेकर उसने हंगामा शुरू कर दिया. शोर सुनकर सुरेंद्र का 17 साल का नाबालिग बेटा अर्जुन उर्फ पकंज बाहर आया. बताया जा रहा है कि अर्जुन ने विशाल को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ता चला गया.

विरोध करने पर चाकू से हमला करने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने कथित तौर पर पार्टी में घुसने की कोशिश की. जब अर्जुन ने इसका विरोध किया, तो हाथापाई शुरू हो गई. आरोप है कि इसी दौरान विशाल ने अर्जुन पर चाकू से कई वार किए और उसका गला काट दिया. गंभीर रूप से घायल अर्जुन की मौत हो गई. घटना की खबर फैलते ही परिवार के लोग और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. इस दौरान ग्रामीणों ने कथित तौर पर आरोपी को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट करने के बाद एक घर में बंद कर दिया. यह भी आरोप है कि विवाद के दौरान जातिसूचक टिप्पणियां की गई थीं, जिससे ग्रामीणों का गुस्सा और बढ़ गया.

दीवार फांदकर पुलिस ने आरोपी को निकाला

मामले की सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची. बताया गया कि जिस घर में आरोपी को बंद किया गया था, उसका दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिसकर्मियों की दीवार फांदकर अंदर जाना पड़ा. इसके बाद विशाल को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया. बहेड़ी के सर्किल ऑफिसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को पकड़ लिया गया है.

वहीं, पुलिस अधीक्षक (उत्तर) संतोष कुमार के मुताबिक, मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने अर्जुन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.