Bareilly News: गौशालाओं पर CCTV निगरानी, CVO कार्यालय से होगी लाइव मॉनिटरिंग; गौवंश संरक्षण को लेकर प्रशासन का सतर्क

Gaushala CCTV Surveillance UP: जनपद में संचालित गौशालाओं की व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन ने नई पहल शुरू की है. अब जिले की सभी प्रमुख गौशालाओं की निगरानी सीधे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी (CVO) कार्यालय से की जाएगी. इस व्यवस्था का उद्देश्य गौवंश की बेहतर देखभाल सुनिश्चित करना और लापरवाही पर रोक लगाना है.

गौशालाओं में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे

मुख्य विकास अधिकारी (CDO) की पहल पर गौशालाओं में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. इन कैमरों का लाइव प्रसारण विकास भवन स्थित सीवीओ कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में देखा जा सकेगा. इससे अधिकारियों को किसी भी समय गौशालाओं की स्थिति की निगरानी करने में सुविधा मिलेगी.

अक्सर शिकायतें मिलती रही हैं कि कई गौशालाओं में चारे और भूसे की कमी रहती है तथा पशुओं की समुचित देखभाल नहीं हो पाती. नई तकनीकी व्यवस्था लागू होने के बाद ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी. इससे संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय की जा सकेगी.

सीडीओ देवयानी ने किया था गौशालाओं का औचक निरीक्षण

हाल ही में सीडीओ देवयानी द्वारा मीरगंज सहित विभिन्न क्षेत्रों की गौशालाओं का औचक निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के दौरान कई स्थानों पर अव्यवस्थाएं सामने आईं और कुछ जगहों पर व्यवस्थाओं को छिपाने की कोशिश भी देखी गई. इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने सीधी निगरानी की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया.

प्रशासन की योजना है कि जल्द ही जिले की 100 से अधिक गौशालाओं को इस नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा, जिससे गौवंश संरक्षण और उनकी देखभाल में सुधार सुनिश्चित किया जा सके.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.