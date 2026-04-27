Bareilly CCTV dispute: कैमरा लगाने के विवाद में दबंगों का हमला, घर में घुसकर की मारपीट, फिर…

Bareilly CCTV dispute: बरेली थाना मीरगंज क्षेत्र के ग्राम पैगानगरी में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दबंग पड़ोसियों ने कथित रूप से एक व्यक्ति के घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित परिवार के कई सदस्य घायल हो गए. घटना से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है.

कैमरा लगाने के विवाद में दबंगों का हमला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव निवासी आशिक अली पुत्र अहमद हुसैन ने अपने घर की सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य गेट के सामने सीसीटीवी कैमरा लगवाया था. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले छोटे अली, खुदा बख्श और पुत्तन अली इस बात से नाराज थे और लगातार कैमरा हटाने का दबाव बना रहे थे. जब आशिक अली ने ऐसा करने से मना किया, तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और मामला बढ़ते-बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया.

लाठी-डंडों से की मारपीट

पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला किया. बीच-बचाव करने आई उसकी पत्नी को भी चोटें आईं. बताया गया है कि इससे पहले भी आरोपियों ने उसकी मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की थी, जिसका गांव स्तर पर समझौता करा दिया गया था. बावजूद इसके, आरोपियों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थीं.

घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद

पीड़ित ने बताया कि घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसके पास मौजूद है. मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. मीरगंज इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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