Home > उत्तर प्रदेश > Bareilly CCTV dispute: कैमरा लगाने के विवाद में दबंगों का हमला, घर में घुसकर की मारपीट, फिर…

Bareilly CCTV dispute: कैमरा लगाने के विवाद में दबंगों का हमला, घर में घुसकर की मारपीट, फिर…

Bareilly CCTV dispute: बरेली के मीरगंज क्षेत्र के पैगानगरी गांव में सीसीटीवी लगाने के विवाद में दबंगों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और दहशत फैल गई.

By: Preeti Rajput | Published: April 27, 2026 2:10:31 PM IST

कैमरा लगाने के विवाद में दबंगों का हमला
कैमरा लगाने के विवाद में दबंगों का हमला


Bareilly CCTV dispute: बरेली थाना मीरगंज क्षेत्र के ग्राम पैगानगरी में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. दबंग पड़ोसियों ने कथित रूप से एक व्यक्ति के घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिसमें पीड़ित परिवार के कई सदस्य घायल हो गए. घटना से गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है.

 कैमरा लगाने के विवाद में दबंगों का हमला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव निवासी आशिक अली पुत्र अहमद हुसैन ने अपने घर की सुरक्षा के मद्देनजर मुख्य गेट के सामने सीसीटीवी कैमरा लगवाया था. आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले छोटे अली, खुदा बख्श और पुत्तन अली इस बात से नाराज थे और लगातार कैमरा हटाने का दबाव बना रहे थे. जब आशिक अली ने ऐसा करने से मना किया, तो आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और मामला बढ़ते-बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया.

You Might Be Interested In

लाठी-डंडों से की मारपीट 

पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला किया. बीच-बचाव करने आई उसकी पत्नी को भी चोटें आईं. बताया गया है कि इससे पहले भी आरोपियों ने उसकी मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ की थी, जिसका गांव स्तर पर समझौता करा दिया गया था. बावजूद इसके, आरोपियों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थीं.

घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद 

पीड़ित ने बताया कि घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग भी उसके पास मौजूद है. मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. मीरगंज इंस्पेक्टर संजय तोमर ने बताया कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Disclaimer- The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

Tags: bareilly crime newsCCTV conflict Indianeighbor dispute violence
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Bareilly CCTV dispute: कैमरा लगाने के विवाद में दबंगों का हमला, घर में घुसकर की मारपीट, फिर…

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bareilly CCTV dispute: कैमरा लगाने के विवाद में दबंगों का हमला, घर में घुसकर की मारपीट, फिर…
Bareilly CCTV dispute: कैमरा लगाने के विवाद में दबंगों का हमला, घर में घुसकर की मारपीट, फिर…
Bareilly CCTV dispute: कैमरा लगाने के विवाद में दबंगों का हमला, घर में घुसकर की मारपीट, फिर…
Bareilly CCTV dispute: कैमरा लगाने के विवाद में दबंगों का हमला, घर में घुसकर की मारपीट, फिर…