Bareilly blackmailing case: रिश्तों का कत्ल, देवर ने भाभी को बनाया ब्लैकमेलिंग का शिकार, लाखों की वसूली का आरोप

Bareilly blackmailing case: रिश्तों की गरिमा को झकझोर देने वाला एक गंभीर मामला आंवला क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ही चचेरे देवर पर निजी फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर लाखों रुपये ऐंठने का आरोप लगाया है. पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद मामला जांच में लिया गया है.

मोबाइल से चुराए निजी फोटो-वीडियो

पीड़िता के अनुसार, उसकी शादी को करीब सात वर्ष हो चुके हैं और वह दो बच्चों की मां है. आरोप है कि करीब दो साल पहले उसके देवर ने किसी बहाने से उसका मोबाइल फोन अपने पास लिया था. इसी दौरान उसने महिला के निजी फोटो और वीडियो चोरी कर लिए और बाद में उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी.

बदनामी के डर से झेलती रही प्रताड़ना

महिला का कहना है कि आरोपी लगातार उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता रहा. परिवार और समाज में बदनामी के डर से वह उसकी मांगों को पूरा करती रही. इस दौरान आरोपी ने उससे कई लाख रुपये वसूल लिए. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी अब उसके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसकी पारिवारिक स्थिति और अधिक बिगड़ती जा रही थी.

पति को बताई सच्चाई, पुलिस से मांगा न्याय

जब प्रताड़ना असहनीय हो गई, तब महिला ने अपने पति को पूरी घटना की जानकारी दी और न्याय के लिए पुलिस का सहारा लिया. उसने थाना आंवला में तहरीर दी, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. क्षेत्राधिकारी आंवला के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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