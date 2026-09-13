UP: जब बहस से नहीं बनी बात, तो हाथापाई पर उतरे दो सिपाही… बाराबंकी में एक ने दूसरे को जमीन पर पटककर पीटा

Barabanki Police Constable Fight: जिस थाने में पुलिसकर्मी कानून-व्यवस्था संभालने और लोगों की शिकायत सुनने के लिए तैनात रहते हैं, वहीं अगर वर्दीधारी आपस में ही हाथापाई पर उतर आएं तो सवाल उठना लाजमी है. उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बड्डूपुर थाने से सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है. वीडियो में दो सिपाही थाना परिसर के कार्यालय में एक-दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं. एक सिपाही दूसरे को जमीन पर गिराकर लगातार पीटता दिखाई देता है.

थाने के कार्यालय में हुआ विवाद

मामला बड्डूपुर थाना परिसर से कार्यालय का बताया जा रहा है. वायरल सीसीटीवी फुटेज में दोनों पुलिसकर्मी पहले आपस में बहस करते और फिर हाथापाई करते दिखाई देते हैं. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक सिपाही दूसरे को नीचे गिराकर मारने लगता है. घटना के दौरान कार्यालय में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों के बीच भी अफरा-तफरी दिखाई देती है. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी देर तक विवाद और मारपीट हुई.

ड्यूटी और बंटवारे को लेकर विवाद का दावा

शुरुआती जानकारी में दोनों सिपाहियों के बीच ड्यूटी को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है. वहीं, कुछ रिपोर्टों में विवाद की वजह बंटवारे से जुड़ा मामला भी बताई जा रही है. हालांकि, झगड़े की वास्तविक वजह क्या थी, इसे लेकर पुलिस विभाग की जांच जारी है.

करीब 2 हफ्ते पुराना है मामला

वायरल हो रहा सीसीटीवी फुटेज करीब दो सप्ताह पुराना बताया जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और विभागीय स्तर पर जांच शुरू की.

‘थाने के अंदर भीडे सिपाही, लात घूंसे चलें’ बाराबंकी के बड्डूपुर थाने में 2 पुलिसकर्मियों में जमकर लात घूसे चलें. एक सिपाही ने दूसरे को लिटा लिटा कर पीटा. मारपीट CCTV कैमरे में कैद हो गई. करीब 2 सप्ताह पुराना वीडियो बताया जा रहा है. दावा है कि बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था. pic.twitter.com/yIzxChcCEg — Raju Sharma journalist (@RajuSharmajour1) September 13, 2026

दोनों सिपाही लाइन हाजिर

मामले का संज्ञान लेते हुए बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, पूरे प्रकरण की विभागीय जांच कराई जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और दोनों पुलिसकर्मियों की भूमिका के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.