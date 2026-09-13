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UP: जब बहस से नहीं बनी बात, तो हाथापाई पर उतरे दो सिपाही… बाराबंकी में एक ने दूसरे को जमीन पर पटककर पीटा

Barabanki News: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बड्डूपुर थाने से सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है. वीडियो में दो सिपाही थाना परिसर के कार्यालय में एक-दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं.

By: Shristi S | Published: September 13, 2026 8:33:50 PM IST

बाराबंकी में दो सिपाही के बीच जमकर हुई हाथापाई
बाराबंकी में दो सिपाही के बीच जमकर हुई हाथापाई


Barabanki Police Constable Fight: जिस थाने में पुलिसकर्मी कानून-व्यवस्था संभालने और लोगों की शिकायत सुनने के लिए तैनात रहते हैं, वहीं अगर वर्दीधारी आपस में ही हाथापाई पर उतर आएं तो सवाल उठना लाजमी है. उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के बड्डूपुर थाने से सामने आए सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस महकमे में हलचल मचा दी है. वीडियो में दो सिपाही थाना परिसर के कार्यालय में एक-दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं. एक सिपाही दूसरे को जमीन पर गिराकर लगातार पीटता दिखाई देता है.

थाने के कार्यालय में हुआ विवाद

मामला बड्डूपुर थाना परिसर से कार्यालय का बताया जा रहा है. वायरल सीसीटीवी फुटेज में दोनों पुलिसकर्मी पहले आपस में बहस करते और फिर हाथापाई करते दिखाई देते हैं. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ जाता है कि एक सिपाही दूसरे को नीचे गिराकर मारने लगता है. घटना के दौरान कार्यालय में मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों के बीच भी अफरा-तफरी दिखाई देती है. बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी देर तक विवाद और मारपीट हुई. 

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ड्यूटी और बंटवारे को लेकर विवाद का दावा

शुरुआती जानकारी में दोनों सिपाहियों के बीच ड्यूटी को लेकर विवाद होने की बात सामने आई है. वहीं, कुछ रिपोर्टों में विवाद की वजह बंटवारे से जुड़ा मामला भी बताई जा रही है. हालांकि, झगड़े की वास्तविक वजह क्या थी, इसे लेकर पुलिस विभाग की जांच जारी है. 

करीब 2 हफ्ते पुराना है मामला

वायरल हो रहा सीसीटीवी फुटेज करीब दो सप्ताह पुराना बताया जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और विभागीय स्तर पर जांच शुरू की. 

दोनों सिपाही लाइन हाजिर

मामले का संज्ञान लेते हुए बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने दोनों सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, पूरे प्रकरण की विभागीय जांच कराई जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों और दोनों पुलिसकर्मियों की भूमिका के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

Tags: barabanki newsuttar pradesh
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