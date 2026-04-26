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Barabanki accident: बाराबंकी में दर्दनाक हादसा, रस्सी टूटते ही पलटा ट्रैक्टर, किसान की मौत

Barabanki accident: बाराबंकी के रामनगर क्षेत्र में भूसा लादकर चढ़ाई चढ़ाते समय रस्सी टूटने से ट्रैक्टर पलट गया, जिससे किसान की मौत हो गई. हादसे के बाद परिवार में मातम पसरा है.

By: Ranjana Sharma | Published: April 26, 2026 4:01:52 PM IST

स्सी टूटने से पलटा ट्रैक्टर, किसान की मौत
स्सी टूटने से पलटा ट्रैक्टर, किसान की मौत


Barabanki accident: बाराबंकी. रामनगर थाना क्षेत्र के ठाकुरान सिरकौली गांव के पास रविवार दोपहर करीब 12 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक किसान की जान चली गई.  जानकारी के अनुसार किसान संजय सिंह (49 वर्ष), पुत्र कल्लू सिंह, ट्रैक्टर-ट्रॉली में भूसा भरकर बांध पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे. ट्रैक्टर चढ़ाई नहीं कर पा रहा था, जिस पर उन्होंने दूसरा ट्रैक्टर मंगवाया.

रस्सी से जोड़कर खींचने की कोशिश

दोनों ट्रैक्टरों को रस्सी से जोड़कर खींचने का प्रयास किया गया. दूसरा ट्रैक्टर तेज गति से पहले ट्रैक्टर को खींच रहा था, तभी अचानक रस्सी टूट गई. रस्सी टूटते ही संतुलन बिगड़ गया और ट्रैक्टर बांध के बाईं ओर पलट गया. हादसे में संजय सिंह ट्रैक्टर के नीचे दब गए और गंभीर रूप से घायल हो गए.

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परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार

घटना की सूचना पर थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने की सलाह दी, लेकिन परिजनों ने इनकार कर दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत विशाल हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया. बाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतक के परिवार में पत्नी मंजू (शिक्षिका), एक पुत्र और एक पुत्री हैं. हादसे के बाद पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्राम प्रधान ने बताया कि मृतक के नाम जमीन भी नहीं है.

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Tags: barabanki accidenttractor overturns
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