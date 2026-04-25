Barabanki Samadhan Diwas: रामनगर थाना समाधान दिवस में 11 शिकायतें, डीएम और एसपी ने सुनीं फरियादें; त्वरित कार्रवाई के निर्देश

Barabanki Samadhan Diwas: बाराबंकी जनपद बाराबंकी के रामनगर थाना परिसर में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया. नवागत जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जिसमें पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय भी मौजूद रहे. दोनों अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए.

रामनगर थाना समाधान दिवस में 11 शिकायतें

थाना समाधान दिवस में कुल 11 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से एक का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया. प्राप्त शिकायतों में 5 पुलिस विभाग से संबंधित थीं, जबकि 6 राजस्व विभाग से जुड़ी थीं. शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपकर जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. कार्यक्रम के दौरान कस्बा रामनगर के हल्का नंबर एक, हल्का नंबर दो, चौकी महादेवा और चौकी सुधियामऊ के अलग-अलग स्टाल लगाए गए थे. इन स्टालों पर राजस्व और पुलिस विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे, जिन्होंने फरियादियों की शिकायतें दर्ज कीं. बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपनी समस्याएं लेकर इस आयोजन में पहुंचे.

डीएम और एसपी ने सुनीं फरियादें

इस अवसर पर जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि थाना समाधान दिवस में लगभग 10 से 15 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. उन्होंने पुरानी लंबित शिकायतों की भी समीक्षा की. डीएम ने सभी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

कार्यक्रम में डीएम के पीए शशिभूषण पांडे, एसडीएम आनंद कुमार तिवारी, सीओ गरिमा पंत, तहसीलदार विपुल सिंह, नायब तहसीलदार विजय प्रकाश तिवारी, इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह, थाना प्रभारी अरुण प्रताप सिंह, सब इंस्पेक्टर वीरपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार यादव, चौकी इंचार्ज महादेवा रजनीश पांडे सहित कई राजस्व व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे. लेखपाल चंदन रावत, नूर मोहम्मद, लवकुश और गुरशरण भी उपस्थित थे.

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