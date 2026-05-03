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Barabanki Police: बाराबंकी पुलिस की बड़ी सफलता, सीईआईआर पोर्टल के जरिए 15 लाख के फोन रिकवर, लोगों ने जताया आभार

Barabanki Police: बाराबंकी पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 73 गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके मालिकों को सौंपे. पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों ने खुशी जताई और आभार व्यक्त किया, साथ ही साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता भी बढ़ाई गई.

By: Ranjana Sharma | Published: May 3, 2026 2:32:31 PM IST

सर्विलांस टीम की मेहनत लाई रंग, 15 लाख के फोन रिकवर
सर्विलांस टीम की मेहनत लाई रंग, 15 लाख के फोन रिकवर


Barabanki Police: जनपद बाराबंकी पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निर्देश पर सर्विलांस सेल और थाना स्तर की संयुक्त टीमों ने विशेष अभियान चलाकर सीईआईआर (Central Equipment Identity Register) पोर्टल के माध्यम से 73 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. इन मोबाइल फोन की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये बताई जा रही है.

कार्यक्रम में लौटाए गए मोबाइल

रविवार को पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी विकास चन्द्र त्रिपाठी ने बरामद मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सौंपे. अपने खोए हुए फोन और महत्वपूर्ण डेटा वापस पाकर लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए बाराबंकी पुलिस का आभार व्यक्त किया. पुलिस ने बताया कि गुम या चोरी हुए मोबाइल फोन की शिकायत मिलने पर तकनीकी विश्लेषण और ट्रैकिंग के जरिए यह सफलता हासिल की गई है. सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से मोबाइल की लोकेशन ट्रैक कर उन्हें बरामद किया गया.

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साइबर फ्रॉड से बचाव की दी जानकारी

इसके साथ ही नागरिकों को साइबर फ्रॉड से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई. पुलिस ने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और वेबसाइट cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करने के लिए भी जागरूक किया. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत नजदीकी थाने में शिकायत दर्ज कराएं या सीईआईआर पोर्टल पर ऑनलाइन रिपोर्ट करें, जिससे फोन को शीघ्र ट्रैक और ब्लॉक किया जा सके. पुलिस के अनुसार, पिछले पांच महीनों में मोबाइल रिकवरी टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 623 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 1 करोड़ 23 लाख रुपये है.

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Tags: barabanki policemobile recovered
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