Home > उत्तर प्रदेश > Barabanki news: श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर बनेगा भव्य! 48.79 करोड़ के कॉरिडोर का काम तेज

Barabanki news: श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर बनेगा भव्य! 48.79 करोड़ के कॉरिडोर का काम तेज

religious tourism UP: पर्यटन विभाग की निगरानी में चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: April 23, 2026 6:20:23 PM IST

श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर बनेगा भव्य
श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर बनेगा भव्य


Lodheswar Mahadev Temple Corridor Project: रामनगर तहसील स्थित सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर के विकास के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत 48 करोड़ 79 लाख 63 हजार रुपये की महत्वाकांक्षी कॉरिडोर योजना पर कार्य तेजी से जारी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार इस लोक कल्याणकारी परियोजना को प्राथमिकता देते हुए निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है.

You Might Be Interested In

कॉरिडोर के प्रथम गेट का निर्माण कार्य तेज गति से हो रहा

बृहस्पतिवार को इंजीनियर आयुष विश्वकर्मा की देखरेख में कॉरिडोर के प्रथम गेट का निर्माण कार्य तेज गति से होता दिखाई दिया. मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार के लिए जमीन की खुदाई पूरी कर ली गई है और अब मशीनों के माध्यम से पायलिंग का कार्य कराया जा रहा है. इंजीनियर के अनुसार अब तक 164 पाइल का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिससे नींव को मजबूती प्रदान की जा रही है.

गुणवत्ता पर दिया जा रहा विशेष ध्यान

पर्यटन विभाग की निगरानी में चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. बुधवार को जिलाधिकारी बाराबंकी किसान प्रताप सिंह द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसके बाद कार्य में और तेजी लाई गई है. अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप कराया जा रहा है. 

You Might Be Interested In

लाखों श्रद्धालु करने आते हैं दर्शन 

लोधेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन और अत्यंत आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, जालौन, फतेहपुर सहित मध्य प्रदेश और अन्य जनपदों से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस कॉरिडोर योजना की शुरुआत की गई है. परियोजना पूर्ण होने के बाद श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों और भक्तों में उत्साह और खुशी का माहौल देखा जा रहा है.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

You Might Be Interested In
Tags: barabanki newsLodheswar Mahadev templereligious tourism UPtemple corridor project UPYogi Adityanath development
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Barabanki news: श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर बनेगा भव्य! 48.79 करोड़ के कॉरिडोर का काम तेज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Barabanki news: श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर बनेगा भव्य! 48.79 करोड़ के कॉरिडोर का काम तेज
Barabanki news: श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर बनेगा भव्य! 48.79 करोड़ के कॉरिडोर का काम तेज
Barabanki news: श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर बनेगा भव्य! 48.79 करोड़ के कॉरिडोर का काम तेज
Barabanki news: श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर बनेगा भव्य! 48.79 करोड़ के कॉरिडोर का काम तेज