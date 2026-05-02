Barabanki News: जमीन पर गिरकर तड़पता रहा शख्स, अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

Barabanki News: जनपद बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बरुआ नरेंद्रपुर में शनिवार को एक दुखद घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. जानकारी के अनुसार प्रकाश गौतम (44 वर्ष), पुत्र कनकू, निवासी बरुआ नरेंद्रपुर, अचानक घर के पास ही जमीन पर गिर पड़े. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गिरने के बाद वह अजीब तरह से जमीन को खुरचने लगे और उनकी हालत तेजी से बिगड़ती चली गई.

घटना के तुरंत बाद आसपास के लोगों और परिजनों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एंबुलेंस को सूचना दी. कुछ ही समय में एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में प्रकाश गौतम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर ले जाया गया. हालांकि अस्पताल पहुंचने पर वहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.

‘पति की अचानक मौत कैसे हुई जानकारी नहीं’

मृत्यु की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. पत्नी रेखा गौतम का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उनके पति की अचानक मौत कैसे हो गई. उनके अनुसार, प्रकाश अचानक जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए थे, जिसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मौत से पहले शराब का सेवन

स्थानीय निवासी मोनू गौतम ने बताया कि प्रकाश गौतम अचानक गिर गए थे और कुछ ही पलों में बेहोश हो गए. उन्होंने यह भी बताया कि घटना से पहले उन्होंने शराब का सेवन किया था. लोगों ने तत्काल मदद करते हुए एंबुलेंस बुलवाई, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शव को अपने कब्जे में ले लिया.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

महादेवा चौकी इंचार्ज रजनीश कुमार पांडे ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. इस अचानक हुई घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है और लोग स्तब्ध हैं.

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