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Barabanki News: रात 10 बजे ही पत्नी को लेकर कहां और क्यों जा रहा था पति? घर से कुछ दूरी पर हो गया कांड! 5 साल बाद खुला राज़

Barabanki News: बाराबंकी में पत्नी प्रेमिका के साथ अवैध संबंधों में रोड़ा बनी तो पति दामोदर ने उसकी हत्या कर दी. 5 साल बाद दोनों को अपने कर्मों की सजा मिली.

By: JP Yadav | Published: June 10, 2026 5:36:00 AM IST

Barabanki News: घर से बाहर निकलकर पत्नी के साथ क्या कर रहा था पति? 10 मिनट बाद क्या हुआ; जिसका 5 साल बाद खुला राज़
Barabanki News: घर से बाहर निकलकर पत्नी के साथ क्या कर रहा था पति? 10 मिनट बाद क्या हुआ; जिसका 5 साल बाद खुला राज़


उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पति और उसकी प्रेमिका को पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.  इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने की सूरत दोनों जेल में अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. पत्नी की हत्या के दोषी पति दामोदर और उसकी प्रेमिका मनोरानी को बाराबंकी के अपर सत्र न्यायाधीश परशुराम दोनों आजीवन कारावास औरर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगया है. 

पूरा मामला ग्राम अरुई का है. यहां के कोठी के दामोदर प्रसाद ने असंद्रा थाने में शिकायत दी थी. उसके मुताबिक, 8 जून, 2021 को रात 10 बजे के आसपास वह अपनी पत्नी संगीत के साथ अरुई जा रहा था. इसी दौरान गांव के पास ही महेंद्र वर्मा, रंजीत वर्मा और सोनू वर्मा ने दोनों को रोककर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में उसकी पत्नी संगीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसे गंभीर चोटें आईं थी. पति दामोदर प्रसाद को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था.  

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पुलिस ने पति दामोदर प्रसाद की शिकायत पर मामला दर्ज किया तो अवैध संबंध के चलते हुई हत्या की साजिश का खुलासा हुआ.  कड़ी पूछताछ में दामोदर प्रसाद ने खुद ही बता दिया कि गांव की ही मनोरानी उर्फ राधिका से उसके नाजायज संबंध थे. इसके चलते  मनोरानी ने दामोदर के साथ साजिश रच कर उसकी संगीता की गोली मारकर हत्या करवा दी थी. शुरुआत में तो दामोदर नानुकुर करता रहा, लेकिन पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई उगल दी.  

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कई सालों तक चला केस

पुलिस की जांच में सच्चाई सामने आई तो दामोदर और मनोरानी के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. जज परशुराम ने दोनों को दोषी पाते हुए सोमवार (08 जून, 2026) को उम्रकैद की सजा सुना दी है. 

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यह केस करीब 5 साल तक चला, जिसके बाद कोर्ट संख्या चार के अपर सत्र न्यायाधीश परशुराम ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी की हत्या करने के वाले पति भी हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में दोषी माना. उम्रकैद की सजा के साथ-साथ दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं, जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोनों को जेल में 3-3 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. 

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Tags: UP News
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