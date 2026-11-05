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UP: आधी रात का सन्नाटा और गोली की चीरती आवाज! बाराबंकी में हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्यों की खुदकुशी?

Anupam Singh Death: बाराबंकी में आधी रात के सन्नाटे में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुपम कुमार सिंह खून से लथपथ पड़े थे. उन्होंने अपनी बंदूक से खुद को गोली मार दी थी.

By: Shristi S | Published: November 5, 2026 3:39:45 PM IST

बाराबंकी में हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्यों की खुदकुशी?
बाराबंकी में हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने क्यों की खुदकुशी?


Barabanki Anupam Singh Death: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आधी रात के सन्नाटे को चीरते गोली की एक आवाज ने पूरे परिवार को दहला दिया. परिजन जब घबराकर घर से बाहर निकले तो सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. बरामदे में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुपम कुमार सिंह खून से लथपथ पड़े थे. आनन-फानन में पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन तक तक बहुत देर हो चुकी थी. 

सुबह 3 बजे गोली चलने की आवाज़ आई

यह घटना बाराबंकी ज़िला हेडक्वार्टर से करीब 40 किलोमीटर दूर रामसनेही घाट थाना इलाके के अलादासपुर गांव में हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुबह करीब 3 बजे अनुपम कुमार सिंह अपने कमरे से निकलकर बरामदे में गए, तभी उन्हें गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी. आवाज सुनकर परिवार वाले दौड़कर बाहर आए और अनुपम को गंभीर हालत में पड़ा देखा. उनके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, और उनकी लाइसेंसी राइफ़ल पास में ही थी.

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अनुपम एक महीने से मेंटल स्ट्रेस में थे

परिवार वालों के मुताबिक, अनुपम पिछले एक महीने से डिप्रेशन में थे. बताया गया कि इस दौरान उन्होंने घर से निकलना लगभग बंद कर दिया था. हालांकि, परिवार ने अभी तक उनके मेंटल स्ट्रेस के कारण के बारे में कोई साफ़ जानकारी नहीं दी है.

पुलिस और फ़ॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए

घटना की जानकारी मिलने पर रामसनेही घाट पुलिस और फ़ॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके का मुआयना किया, ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए और लाइसेंसी राइफ़ल को कब्ज़े में ले लिया. बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

थाना प्रभारी दयाशंकर द्विवेदी के अनुसार, अनुपम रात में अपने कमरे से निकलकर बरामदे में गया, जहां गोली लगने से उसकी मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. जांच अभी चल रही है.

Tags: barabanki newsuttar pradesh
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