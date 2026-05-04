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Barabanki News: बाराबंकी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, ड्रग माफिया की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क; NDPS एक्ट के तहत फ्रीजिंग आदेश लागू

Barabanki News: बाराबंकी में पुलिस और प्रशासन ने ड्रग माफिया और हिस्ट्रीशीटर मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन की लगभग 1.5 करोड़ रुपये की संपत्ति NDPS एक्ट के तहत कुर्क कर फ्रीज कर दी है.

By: Preeti Rajput | Published: May 4, 2026 7:26:44 PM IST

बाराबंकी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई ड्रग माफिया की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क.
बाराबंकी में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई ड्रग माफिया की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क.


Barabanki News: बाराबंकी जनपद बाराबंकी में पुलिस और प्रशासन ने कुख्यात ड्रग माफिया एवं हिस्ट्रीशीटर मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी लगभग 1.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को कुर्क कर लिया है. यह कार्रवाई NDPS एक्ट 1985 की धारा 68F(2) के तहत सीजिंग/फ्रीजिंग अथॉरिटी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, नई दिल्ली के आदेश पर की गई.

25 वर्षों से सक्रिय था गिरोह

जानकारी के अनुसार, थाना जैदपुर में पंजीकृत मामले में अभियुक्त मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन लंबे समय से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त रहा है. वह गिरोह बनाकर अवैध तरीके से ड्रग्स का कारोबार कर रहा था, जिससे समाज में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही थी और युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा था. 

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प्रशासन के अनुसार, अभियुक्त ने अवैध कमाई से अपनी पत्नी नगमी खातून के नाम लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील अंतर्गत ग्राम औरंगाबाद खालसा में 92.926 वर्गमीटर का आवासीय भूखंड और उस पर निर्मित मकान खरीदा था, जिसे अब कुर्क कर लिया गया है.

दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज

पुलिस के अनुसार, मिस्बाहुर्रहमान उर्फ अज्जन पिछले करीब 25 वर्षों से मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में सक्रिय रहा है. उसके खिलाफ बाराबंकी और लखनऊ में दो दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें NDPS एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं. अभियुक्त को अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन के आदेश पर अंतरजनपदीय गैंग सूची में भी शामिल किया गया है. 

थाना जैदपुर में उसकी हिस्ट्रीशीट (नंबर 56 बी) खोली गई थी और उसे जिला स्तर पर ड्रग माफिया घोषित किया गया था. वर्तमान में वह 09 जनवरी 2026 से जिला कारागार बाराबंकी में निरुद्ध है. इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा PIT-NDPS एक्ट 1988 की धारा 3(1) के तहत उसके विरुद्ध एक वर्ष का निरोधात्मक आदेश भी जारी किया जा चुका है. प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई से जिले में नशे के कारोबार पर अंकुश लगेगा और अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश जाएगा.

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Tags: barabanki newsUP Crime News
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