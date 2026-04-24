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Barabanki News: बाराबंकी में जनगणना प्रशिक्षण का डीएम ने किया औचक निरीक्षण, 22 मई से होगा पहला चरण

Barabanki News: बाराबंकी में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत डीएम ईशान प्रताप सिंह ने प्रशिक्षण कार्यक्रम का औचक निरीक्षण कर गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की समीक्षा की.

By: Ranjana Sharma | Published: April 24, 2026 7:05:43 PM IST

बाराबंकी में जनगणना प्रशिक्षण का डीएम ने किया औचक निरीक्षण
बाराबंकी में जनगणना प्रशिक्षण का डीएम ने किया औचक निरीक्षण


Barabanki News: बाराबंकी में जनगणना 2027 की तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है. जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने नवाबगंज स्थित सागर इंस्टीट्यूट में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और प्रशिक्षण की गुणवत्ता को परखा. इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों के साथ भोजन कर उनका उत्साह भी बढ़ाया.

प्रशिक्षण की गुणवत्ता और तकनीकी व्यवस्था पर जोर

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उपस्थिति, तकनीकी व्यवस्था तथा प्रशिक्षकों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि सभी प्रगणक एवं सुपरवाइजर प्रशिक्षण को गंभीरता से लें तथा प्रत्येक बिंदु को भली-भांति समझकर ही फील्ड में कार्य करें, जिससे जनगणना कार्य शत-प्रतिशत शुद्धता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके.

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जनगणना में त्रुटि की कोई गुंजाइश नहीं

जिलाधिकारी ने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व में किसी प्रकार की त्रुटि की गुंजाइश नहीं है. उन्होंने प्रशिक्षण में मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग, डेटा एंट्री, सत्यापन प्रक्रिया तथा फील्ड में आने वाली चुनौतियों के समाधान संबंधी बिंदुओं की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि जनगणना के प्रथम चरण के अंतर्गत 22 मई से 20 जून 2026 तक मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य संचालित किया जाएगा. इस चरण में प्रत्येक भवन, आवासीय एवं गैर-आवासीय इकाई का विवरण संकलित किया जाएगा, जो आगामी जनसंख्या गणना का आधार बनेगा.

डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्वगणना की सुविधा

जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार जनगणना प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी है तथा पहली बार नागरिकों को 07 मई से 21 मई 2026 तक स्वगणना (Self Enumeration) की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, जिससे जनसहभागिता बढ़ेगी और प्रक्रिया अधिक आधुनिक एवं सुगम बनेगी. जनपद में चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रम में आज 657 प्रगणक एवं सुपरवाइजरों को 32 फील्ड ट्रेनर तथा 03 मास्टर ट्रेनर के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया. इस प्रकार अब तक जनपद में कुल 3732 प्रगणक एवं सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है.

डीएम ने प्रशिक्षुओं के साथ किया भोजन, बढ़ाया उत्साह

जिलाधिकारी ने प्रशिक्षु प्रगणकों के साथ बैठकर भोजन किया तथा उनसे संवाद कर प्रशिक्षण अनुभवों, फील्ड तैयारियों एवं सुझावों की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व में टीम भावना, सहभागिता और समन्वय ही सफलता की कुंजी है. इस आत्मीय संवाद से प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन भी हुआ. इस अवसर पर जॉइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम नवाबगंज सुश्री गुंजिता अग्रवाल सहित मास्टर ट्रेनर्स, फील्ड ट्रेनर्स एवं प्रशिक्षणार्थी प्रगणक-सुपरवाइजर उपस्थित रहे.

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Tags: barabanki newsCensus 2027
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