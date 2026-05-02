Barabanki Cattle Theft: मथुरा के कोसीकला में गौवंश चोरी, कार में डालकर फरार हुए तस्कर

Barabanki Cattle Theft : कस्बा क्षेत्र की देवनगर कॉलोनी में शनिवार तड़के गौवंश चोरी की घटना से हड़कंप मच गया. कार सवार अज्ञात तस्कर तीन गौवंश को जबरन वाहन में डालकर फरार हो गए. पूरी घटना का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

जानकारी के अनुसार सुबह करीब पौने चार बजे तीन तस्कर कार से कॉलोनी में पहुंचे और मौका पाकर गौवंश को वाहन में डाल लिया. पास ही रहने वाले एक युवक के जागने पर घटना का पता चला, जिसने शोर मचाया. लेकिन तब तक आरोपी तेजी से मौके से फरार हो चुके थे.

तस्कर भागने में कामयाब

घटना की सूचना मिलते ही कॉलोनी के युवकों ने गो रक्षक दल को जानकारी दी और टीम के साथ कार का पीछा भी किया, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर आंखों से ओझल हो गए. घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस की रात्रि गश्त को लेकर नाराजगी देखी जा रही है.

लोगों का कहना है कि यदि रात में गश्त तेज हो और संदिग्ध वाहनों की जांच की जाए, तो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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