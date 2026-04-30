Barabanki Police News: पुलिस का बड़ा एक्शन, अवैध तमंचा-कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार; तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद

Barabanki Police News: बाराबंकी जनपद के थाना बड्डूपुर क्षेत्र में पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए अवैध हथियार रखने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 30 अप्रैल 2026 को थाना बड्डूपुर पुलिस टीम ने अभियान चलाकर अभियुक्त अनिल कुमार यादव उर्फ चुन्ना को हिरासत में लिया. अभियुक्त ग्राम गौसापुर मजरे कतुरीकलां, थाना बड्डूपुर, जनपद बाराबंकी का निवासी बताया गया है.

अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद

पुलिस ने अभियुक्त की तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा तथा एक अदद जिंदा कारतूस (.315 बोर) बरामद किया. यह कार्रवाई क्षेत्र में अपराध और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार गश्त और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है.

गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के खिलाफ थाना बड्डूपुर में मु0अ0सं0 161/2026 के तहत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि अवैध हथियार उसने कहां से प्राप्त किया और उसका उपयोग किस उद्देश्य से किया जाना था.

पुलिस प्रशासन की आम जनता से अपील

स्थानीय पुलिस प्रशासन ने इस कार्रवाई को बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. साथ ही आम जनता से भी अपील की गई है कि यदि उन्हें किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके. इस तरह की कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था मजबूत होने के साथ-साथ अपराधियों में भय का माहौल भी बन रहा है, जिससे आम नागरिकों को सुरक्षा का एहसास हो रहा है.

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