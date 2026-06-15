कौन है कल्लू सिंह? जवानी में करता था डकैती और हत्या, बुढ़ापे में हुआ गिरफ्तार; 40 साल बाद कानून के शिकंजे में आया

Who is Kallu Singh: उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ़्तार किया है जो पिछले 40 सालों से फ़रार था. हैरानी की बात यह है कि आरोपी कल्लू सिंह ने जवानी में अपराध किए थे और अब बुढ़ापे में उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ रही है. चार दशकों तक वह रिश्तेदारों के साथ छिपकर रहा और बार-बार अपना भेष बदलता रहा.

उस पर डकैती और हत्या जैसे गंभीर आरोप हैं. पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि शुरुआती अपराध करने के बाद उसने कभी ज़िले में कदम नहीं रखा था; जैसे ही वह वापस लौटा, पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। अब वह 65 साल का है।

कौन है कल्लू सिंह?

यह मामला पैलानी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है. पुलिस के अनुसार, 1984 में लासडा गांव में डकैती और हत्या के मामले में कल्लू सिंह के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया था. हालांकि उसे शुरू में गिरफ़्तार कर जेल भेजा गया था, लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद वह फ़रार हो गया. अदालत ने भी कई बार उसके ख़िलाफ़ वारंट जारी किए थे. पूछताछ के दौरान आरोपी ने कहा कि जब मैंने अपराध किया था तब मैं पकड़ा गया था, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद मैंने कभी बांदा में कदम नहीं रखा. आज, जैसे ही मैंने यहां वापस कदम रखा, आप अफ़सरों ने मुझे पकड़ लिया.

जवानी में एक और हत्या कर दी थी

पता चला है कि फ़तेहपुर ज़िले में रिश्तेदारों के साथ छिपकर रहने के दौरान, 1992 में अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ विवाद के बाद उसने एक और हत्या कर दी थी, जिसके लिए उसे वहां भी जेल जाना पड़ा था. जवानी में वह छोटी-मोटी गलतियों से लेकर गंभीर अपराधों तक सब कुछ तेज़ी से अंजाम देता था; अब, 65 साल की उम्र में, वह जेल की सलाखों के पीछे है और उसके पास कुछ नहीं बचा है.

कल्लू सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया

एसपी पलाश बंसल ने बताया कि पैलानी पुलिस स्टेशन क्षेत्र के रहने वाले कल्लू सिंह पर डकैती और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के आरोप हैं. वह 40 साल से फ़रार था और अलग-अलग जगहों पर नकली पहचान के साथ रह रहा था. पुलिस टीमें तैनात की गई थीं; एक सूचना के आधार पर, बांदा ज़िले में घुसते ही उसे गिरफ़्तार कर लिया गया और अदालत के सामने पेश किया जा रहा है. उसे जेल भेजा जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.