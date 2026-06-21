मंदिर बना कत्लगाह! रात के अंधेरे में लाठी-डंडों से पुजारी की बेरहमी से हत्या; क्या प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा था मामला?

Banda Temple Priest Murder: उत्तर प्रदेश के बांदा के तिंदवारा गांव में रविवार को एक मंदिर के पुजारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. शुरुआती जांच में पुजारी के शरीर पर गंभीर चोटें मिली हैं. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें कि आखिर यह पूरा मामला क्या है और मृतक पुजारी कौन थे.

कौन था मृतक पुजारी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मरने वाले की पहचान 68 साल के सच्चिदानंद के तौर पर हुई है. वह गांव के मंदिर में पूजा और धार्मिक कामों में शामिल थे. खबर है कि वह मंदिर के अंदर ही रहते थे. आरोप है कि रात में अनजान हमलावरों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला किया और मौके से भाग गए. पास में मौजूद एक महिला शिष्य ने शोर मचाया और दूसरों को बताया. आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल पुजारी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

प्रॉपर्टी विवाद का शक

घटना के बाद पूरे गांव में तनाव फैल गया है. पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए और पुलिस तैनात कर दी है. आस-पास के लोग डरे हुए और गुस्से में हैं. पुलिस के मुताबिक, मृतक के पास कीमती प्रॉपर्टी थी, जिससे झगड़े का शक है. हालांकि, पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है.

अधिकारियों का कहना है कि मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा. घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल मौके पर पहुंचे और जांच टीमों को गाइडेंस दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के भाई की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है.

चार जांच टीमें बनाई गईं

एडिशनल पुलिस अधीक्षक मेविस टॉक ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. सबूत इकट्ठा करने के लिए फील्ड यूनिट, फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया.

पुलिस ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की अच्छी तरह से जांच की जा रही है. हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद, प्रॉपर्टी विवाद या दूसरी दुश्मनी होने की संभावना की जांच की जा रही है. मामले की जांच के लिए चार स्पेशल पुलिस टीमों को लगाया गया है.