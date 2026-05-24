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4 लेन सड़क, 6 जिलों को मिलेगा फायदा…NHAI का मेगा प्लान! यूपी में सड़क नेटवर्क को मिलेगी नई रफ्तार

UP new 4 lane highway: एनएचएआई ने करीब 300 किलोमीटर लंबे बांदा-टांडा मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 6500 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव सरकार को भेजा है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 24, 2026 5:17:53 PM IST

(Representative Image) बांदा से टांडा परियोजना
(Representative Image) बांदा से टांडा परियोजना


Banda To Tanda Project: उत्तर प्रदेश में तेजी से विकास परियोजनाओं पर काम हो रहा है. अब बुंदेलखंड और अवध के बीच सफर भी पहले से आसान होने वाला है. बांदा-टांडा मार्ग को फोर लेन बनाने की दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बड़ा कदम उठाया है. इससे लाखों लोगों को बेहतर सड़क सुविधा मिलने की उम्मीद है.

6500 करोड़ रुपये का भेजा गया प्रस्ताव

एनएचएआई ने करीब 300 किलोमीटर लंबे बांदा-टांडा मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 6500 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव सरकार को भेजा है. यह सड़क बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और अंबेडकरनगर जिलों को जोड़ती है. परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.

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भारी वाहनों से बढ़ रहा था दबाव

इस मार्ग पर गिट्टी और मौरंग से लदे भारी वाहनों का लगातार आवागमन होता है. सड़क संकरी होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है. इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश से आने-जाने वाले लोग भी इसी मार्ग का इस्तेमाल करते हैं. लगातार बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण जरूरी माना जा रहा था.

हादसों और जाम से मिलेगी राहत

फोर लेन बनने के बाद यात्रा का समय कम होगा और सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है. डिवाइडर युक्त सड़क बनने से वाहन सुरक्षित तरीके से अपनी लेन में चल सकेंगे. इससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों का समय व ईंधन दोनों बचेंगे.

पुल, फ्लाईओवर और बाईपास की भी योजना

जानकारी के मुताबिक फतेहपुर जिले में दो पुल, एक फ्लाईओवर और एक रेलवे ओवरब्रिज (ROB) बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है. इसके अलावा बहुआ और शाह कस्बों में बाईपास तैयार करने की योजना बनाई गई है. सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू होने की संभावना है.

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Tags: banda to tanda 4 lane highwaybanda to tanda projectNHAIUP new 4 lane highwayUP News
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