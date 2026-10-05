उमेश के मना करने के बाद भी मां करती रही आशिक से बात! फिर गुस्से में बेटे ने किया शख्स के साथ कांड; बांदा में बेटा गिरफ्तार

Banda Son Attacks Mother Lover: यूपी के बांदा से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जिसने मां के रिश्ते को लेकर बेटे के गुस्से का खौफनाक अंजाम तक पहुंचा दिया. आरोप है कि युवक की मां से बातचीत करने वाला शख्स, जिसे कथित तौर पर उनका आशिक भी बताया जा रहा है, का बेटे से विवाद हो गया. फिर क्या था, नाराज बेटे ने कथित तौर पर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. आग की चपेट में आने से शख्स गंभीर रूप से झुलस गया. मामला अतर्रा कोतवाली इलाके का है.

मां से बातचीत को लेकर शुरू हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित नरैनी कोतवाली इलाके का रहने वाला है और उसका अतर्रा इलाके के एक गांव में आना-जाना था. इसी दौरान उसकी एक महिला से बातचीत होने लगा. पीड़ित का आरोप है कि महिला के पहले पति के बेटे उमेश को उसका मां से बातचीत करना और गांव में आना-जाना पसंद नहीं था. बताया जा रहा है कि उमेश ने कथित तौर पर उसे अपनी मां से दूर रहने की चेतावनी दी थी. हालांकि, इसके बावजूद बातचीत जारी रहने पर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. आरोप है कि इसी विवाद के बाद उमेश ने कथित तौर पर पीड़ित पर पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दी.

पेट्रोल डालते ही मचा हड़कंप

आग लगने के बाद पीड़ित गंभीर तौर से झुलस गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पीड़ित ने घटना को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के आधार पर अतर्रा पुलिस ने नामजद आरोपी उमेश के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी.

जान से मारमे की नीयत से आग लगाने का आरोप

डिप्टी SP अमरनाथ गुप्ता के मुताबिक, अतर्रा थाने में एक व्यक्ति को जना से मारने की नीयत से पेट्रोल डालकर गंभीर रूप से जलाने के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है. इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या 352/2026 के तहत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी उमेश पुत्र रामप्रताप, निवासी ग्राम बल्लान, थाना अतर्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस अब घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल, पीड़िता अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत को लेकर चिकित्सकीय निगरानी जारी है.