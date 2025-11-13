ढोल-हारमोनियम संग उतरी पुलिस! राहगीरों को कुछ इस तरह से सिखाया गया ट्रैफिक नियमों का पाठ

Harmonium Campaign: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने एक अनोखी पहल की है. यहां पुलिस अधिकारी ढोल, हारमोनियम और मंजीरा बजाने वाले कलाकारों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा का संदेश बुंदेली गीतों के जरिए दे रहे हैं.

कालू कुआं चौराहे पर बुधवार शाम एएसपी शिवराज और एएसपी मेविस टॉक खुद मंच पर उतरे और कलाकारों के साथ बैठकर बुंदेली गीतों की प्रस्तुति दी. इन गीतों के बोलों में हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ओवरस्पीड और ट्रिपलिंग से बचने जैसे संदेश शामिल थे.

ढोलक-हारमोनियम से फैलाई जा रही जागरूकता

इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि लोग मनोरंजन के साथ सुरक्षा संदेश को सहज रूप में अपनाएं. चौराहे पर जब पुलिस अधिकारी ढोलक और हारमोनियम की थाप पर गीत गा रहे थे, तो राहगीर भी रुककर इस अभियान की सराहना करते नजर आए. कई लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया, जिससे यह पहल चर्चा में आ गई.

Video: आतंकवाद का कोई मजहब नहीं, हिंदू भी आतंकी…यूपी पुलिस के कोतवाल का बयान वायरल, जानें क्या है वीडियो का सच?

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस सख्त

यह अभियान यातायात माह के तहत चलाया जा रहा है. बांदा पुलिस न केवल जागरूकता फैला रही है, बल्कि ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई भी कर रही है. अब तक लगभग 10 हजार वाहनों पर चालान किए जा चुके हैं और करीब सवा करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है. पुलिस के अनुसार, रोजाना एक हजार से ज्यादा चालान काटे जा रहे हैं.

यातायात जागरुकता अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा व सहायक पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में कालूकुआं चौराहे पर वाहनों की चेकिंग कर लोगों को गीत-संगीत के माध्यम से यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरुक साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को दी गई चेतावनी । pic.twitter.com/BX1IewdfDr — Banda Police (@bandapolice) November 12, 2025

पुलिस चला रही अभियान

एएसपी शिवराज ने कहा कि अभियान का मकसद दंड देना नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि पुलिस गांव से लेकर शहरों और स्कूलों तक जाकर ट्रैफिक नियमों की जानकारी दे रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि बाइक चलाते समय हेलमेट, कार में सीट बेल्ट लगाना, नशे में वाहन न चलाना और तेज रफ्तार से बचना जरूरी है. उनका कहना था कि छोटे-छोटे नियमों का पालन न केवल चालक की, बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा की गारंटी है.

बाराबंकी में पटाखा फैक्टरी में हुआ भीषण धमाका, 2 KM दूर तक सुनाई दी आवाज; 2 की मौत 5 घायल