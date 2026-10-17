UP Crime: दुर्गा पूजा मनाने आया था, मामा संग लगाए जाम, फिर मामी के साथ किया कांड, रात में ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन चारपाई पर मिली लाश!

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. सूरत की एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करने वाला 20 साल का आलोक निषाद दुर्गा पूजा मनाने अपने पैतृक गांव पैलानी डेरा आया था. किसी को क्या पता था कि जिस घर में वह खुशियां मनाने और अपनों से मिलने आया है, वही घर उसकी मौत का अड्डा बन जाएगा. दुर्गा पूजा के दौरान आलोक ने अपने मामा जगन्नाथ निषाद के साथ बैठकर ड्रिंक किया था. रात के वक्त जब सब शांत था, तो एक ऐसा खौफनाक कांड हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. मामा ने उसे अपनी ही पत्नी यानी आलोक की मामी के साथ संदिग्ध हालत में देख लिया, जिसके बाद गुस्से में आकर मामा और उसके बेटे ने मिलकर आलोक की पीट-पीटकर हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगा दिया.

दुर्गा पूजा के लिए आया था, मामा संग रात को की पार्टी

सूरत से घर लौटे आलोक ने सोचा भी नहीं था कि उसकी यह ट्रिप उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगी. फेस्टिवल के मौके पर वह अपने मामा जगन्नाथ उर्फ गेड्डू के घर पहुंचा. वहां दोनों ने साथ में शराब पी. ड्रिंक सेशन खत्म होने के बाद मामा जगन्नाथ छत पर सोने चले गए, लेकिन कुछ ही देर में जब वह नीचे आए, तो घर के अंदर का नजारा देखकर उनका खून खौल उठा. उन्होंने आलोक को अपनी पत्नी के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में रंगे हाथों पकड़ लिया.

मामी संग आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, फिर हुआ कांड

मामा जगन्नाथ गुस्से से पागल हो गए और उन्होंने पास में रखी लकड़ी की लाठी उठाकर आलोक पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. इस हमले में आलोक के सिर और नाक पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस खौफनाक वारदात में जगन्नाथ का बेटा और आलोक का ममेरा भाई राजा भैया उर्फ रज्जा भी शामिल हो गया. दोनों ने मिलकर साजिश रची और आलोक की लाश को घर से करीब 25 मीटर दूर एक बंद दुकान के बाहर चारपाई पर लाकर रख दिया, ताकि सबको लगे कि उसकी मौत किसी और वजह से हुई है.

अगले दिन चारपाई पर मिला शव, पुलिस ने ऐसे पकड़े कातिल

अगली सुबह जब आलोक की लाश चारपाई पर मिली, तो गांव में सनसनी फैल गई. आलोक के पिता सरजू प्रसाद निषाद ने अपने साले जगन्नाथ और उसके बेटे के खिलाफ मर्डर की शिकायत दर्ज कराई. पैलानी पुलिस स्टेशन की टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए बांदा-सुमेरपुर रोड से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस ने उनकी निशानदेही पर मर्डर में इस्तेमाल की गई लाठी भी बरामद कर ली.

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