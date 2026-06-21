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मेरी पत्नी बार-बार… बीवी से परेशान पति ने पुलिस से लगाई गुहार, लव मैरिज के बाद घमासान

उत्तर प्रदेश के बांदा में एक पति अपनी पत्नी से इतना परेशान हो गया कि उसे पुलिस से गुहार लगानी पड़ी. उसने एसपी ऑफिस जाकर कुछ ऐसा बताया कि पुलिस भी हैरान रह गई.

By: Deepika Pandey | Published: June 21, 2026 1:13:56 PM IST

लव मैरिज के बाद परेशान युवक
लव मैरिज के बाद परेशान युवक


UP Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई. दरअसल एक व्यक्ति अपनी पत्नी से परेशान होकर अपनी समस्या लेकर एसपी कार्यालय पहुंची, जिसकी कहानी सुनकर पुलिस वाले हैरत में पड़ गए कि इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है. हालांकि पुलिस ने उसे समझा-बुझाकर घर वापस भेज दिया और कार्रवाई का यकीन दिलाया है. 

पुलिस से लगाई गुहार

बता दें कि पीड़ित व्यक्ति एसपी ऑफिस पहुंचा और बोला कि साहब मेरी पत्नी बार-बार घर छोड़कर घर से भाग जाती हैं. मैं उससे बहुत परेशान हो गया हूं क्योंकि वो घर की मर्यादा तोड़ रही है. इस बार उसे पकड़ कर कानूनी कार्रवाई कीजिए. पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से सुना और कार्रवाई करने की बात कहकर घर भेज दिया.

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धमकी देती है बीवी

पीड़ित ने पुलिस को ये भी बताया कि दोनों ने कुछ साल पहले लव मैरिज की थी. दोनों की एक दुधमुंही बच्ची भी है. उसकी पत्नी बार-बार ससुराल से भाग जाती है. जब उसे ऐसा करने से मना किया जाता है, तो वो धमकियां देती है. हर बार समाज में उसकी वजह से परिवार का नाम खराब हो रहा है. युवक की शिकायत सुनकर पुलिस हैरत में पड़ गई, कुछ लोगों ने इसे सीरियसली लिया, तो कुछ लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए. 

फेसबुक के जरिए दोस्ती और फिर शादी

पुलिस अधिकारियों ने उसे कार्रवाई का आश्वासन दिया. साथ ही एसपी ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए. वहीं पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक युवक अपने पिता के साथ शिकायत लेकर पहुंचा था, जिसमें बताया गया है कि दो साल पहले युवक की दोस्ती पास के ही गांव में रहने वाली लड़की से फेसबुक के जरिए हुई थी. दोनों ने दो साल पहले लव मैरिज कर ली और दोनों की दुधमुंही बच्ची भी है.

दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही पुलिस

अब पीड़ित शिकायत लेकर आया, जिसमें बताया गया कि उसकी पत्नी बार-बार घर से लापता हो जाती है. इस शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को आदेश दे दिए गए हैं, दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है. जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

Tags: Banda News
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