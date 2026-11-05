UP Crime: आखिरी बार गर्लफ्रेंड से मिल लूं, वह प्रेग्नेंट… हथकड़ी पहनकर थाने से भागा दुष्कर्म का आरोपी; पुलिस को बताई अजीब वजह

Banda Accused Escapes With Handcuffs: पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद आमतौर पर आरोपी जेल जाने से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांदा में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया. 13 साल की नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार एक युवक हथकड़ी पहनकर थाने से ही फरार हो गया. पुलिस ने उसकी तलाश में टीमें लगाईं तो कुछ समय बाद वह दोबारा पकड़ लिया गया. लेकिन पूछताछ में उसने फरार होने की जो वजह बताई, वह चर्चा का विषय बन गई.

थाने से हथकड़ी समेत भागा आरोपी

पुलिस के मुताबिक, पूरा मामला बांदा के बिसंडा थाने का है. अप्रैल 2026 में एक परिवार ने अपनी 13 साल की बेटी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी. परिजनों ने आरोपी मलखान पर दुष्कर्म का आरोप भी लगाया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. शनिवार को पुलिस ने नाबालिग को बरामद करने के साथ ही आरोपी मलखान को भी गिरफ्तार कर लिया.

उसे थाने लाया गया, जहां पूछताछ और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही थी. इसी दौरान वह पुलिसकर्मियों को चकमा देकर हथकड़ी समेत फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही थाने में हड़कंप मच गया और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई.

मैं वैसे भी जेल जा रहा हूं, इसलिए सोचा कि उससे आखिरी बार मिल लूं- आरोपी

पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए कई टीमें लगाईं. आखिरकार उसे फिर से पकड़ लिया गया. पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड से आखिरी बार मिलना चाहता था. आरोपी के मुताबिक, उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, और उसे डर था कि जेल जाने के बाद वे शायद मिल न पाएं.

उसने पुलिस को बताया कि मौका मिलने पर वह पुलिस स्टेशन से निकल गया था, लेकिन सिक्योरिटी की वजह से उससे नहीं मिल पाया. उसका दावा है कि वह भागने का प्लान नहीं बना रहा था और बाद में सरेंडर करने का सोच रहा था. हालांकि, पुलिस एनकाउंटर के डर से उसने ऐसा करने से परहेज किया और आखिरकार पुलिस ने उसे पकड़ लिया.

कांस्टेबल के खिलाफ भी कार्रवाई की

बांदा ASP शिवराज के मुताबिक, आरोपी को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और हथकड़ी भी बरामद कर ली गई है. पुलिस अब उन लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने भागने के बाद उसे छिपने की जगह दी थी. इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.

इस बीच, आरोपी के पुलिस स्टेशन से भागने के मामले में ड्यूटी पर मौजूद एक कांस्टेबल के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज किया गया है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी हथकड़ी पहने होने के बावजूद पुलिस स्टेशन से कैसे भाग गया. आरोपी से जुड़े असली केस में अभी आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है.