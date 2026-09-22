UP: बलरामपुर में DJ की तेज आवाज से एकाएक गिरी मासूम, पलक छपकते ही गई जान; मामले पर क्या पुलिस ने क्या कहा?

Balrampur Vaishnavi Death Case: यूपी के बलरामपुर में कक्षा दो की सात वर्षीय छात्रा की स्कूल में अचानक तबीयत बिगड़ने और मौत के मामले ने लोगों को झकझोर दिया है. सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान बज रहे तेज डीजे की आवाज के बीच बच्ची की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई. हालांकि, बलरामपुर पुलिस ने अभी मौत की वजह की पुष्टि नहीं की है. क्षेत्राधिकारी नगर अभिषेक सिंह के निर्देश पर पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

तेज़ DJ म्यूज़िक की वजह से स्टूडेंट बेहोश हो गई

पुलिस के मुताबिक, मरने वाली स्टूडेंट की पहचान वैष्णवी के तौर पर हुई है. पुलिस ने बताया कि वैष्णवी बलरामपुर शहर के एक प्राइवेट स्कूल में क्लास 2 की स्टूडेंट थी. जब गणेश मूर्ति विसर्जन जुलूस स्कूल के पास से गुजरा तो वह पढ़ रही थी. लोकल लोगों ने आरोप लगाया कि जुलूस के दौरान तेज़ DJ म्यूज़िक की वजह से स्टूडेंट अपनी सीट पर गिर गई और बेहोश हो गई. पुलिस ने कहा कि टीचर्स ने लड़की को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद DJ म्यूज़िक पर पूरी तरह बैन

घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है. घटना के बाद, अलग-अलग सोशल और धार्मिक ऑर्गनाइज़ेशन के रिप्रेज़ेंटेटिव म्युनिसिपल काउंसिल ऑडिटोरियम में मिले. मीटिंग में शहर में DJ म्यूज़िक पर पूरी तरह बैन लगाने का फैसला किया गया.

उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान बज रहे तेज डीजे के शोर के बीच डिवाइन पब्लिक स्कूल की एक छात्रा की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उपचार के दौरान उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद से… pic.twitter.com/m77u4KVVAP — Arun (आज़ाद) Chahal 🇮🇳 (@ArunAzadchahal) September 22, 2026

नगर परिषद अध्यक्ष डॉ. धीरेंद्र प्रताप सिंह ने लड़की की मौत पर दुख जताया और कहा कि तेज DJ म्यूजिक की वजह से हुई इस घटना को देखते हुए मीटिंग में फैसला किया गया कि भविष्य में किसी भी त्योहार पर DJ म्यूजिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी. उन्होंने कहा कि बुधवार को नगर परिषद समेत कई संगठनों के प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलेंगे और DJ म्यूजिक पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग करेंगे.

मामले पर क्या है पुलिस का बयान?

इस बीच, बलरामपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर चल रहे इस दावे का खंडन किया है कि सात साल की क्लास 2 की छात्रा की मौत तेज DJ म्यूजिक की वजह से हुई. पुलिस के मुताबिक, छात्रा 21 सितंबर को किसी अनजान वजह से क्लास में बेहोश हो गई थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस का कहना है कि परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है. पीड़ित परिवार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता है. परिवार ने पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दी. पुलिस फिलहाल स्कूल के CCTV फुटेज देख रही है. मामले के सभी पहलुओं की पूरी जांच की जा रही है.