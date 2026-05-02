Balrampur drowning case: बलरामपुर में दर्दनाक हादसा, नदी में नहाने गए दो मासूमों की डूबने से मौत

Balrampur drowning case: बलरामपुर जिले के सामरी पाठ थाना क्षेत्र अंतर्गत भुताही गांव में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां नदी में नहाने गए दो मासूम बच्चों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. मासूम बच्चों की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम का माहौल बना हुआ है.

नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए मासूम

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 5 वर्षीय और 6 वर्षीय दोनों बच्चे अपने अन्य साथियों के साथ गांव के पास स्थित नदी में नहाने गए थे. भीषण गर्मी के चलते बच्चे नदी में स्नान और खेलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन नहाते-नहाते दोनों बच्चे गहरे पानी की ओर चले गए और अचानक डूबने लगे. बच्चों के साथ मौजूद अन्य बच्चों ने जब उन्हें डूबते देखा तो तुरंत शोर मचाया और आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी. आवाज सुनते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बच्चों को बचाने के लिए नदी में उतर गए.

काफी मशक्कत के बाद निकाले गए बाहर

ग्रामीणों ने काफी प्रयास कर दोनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. बाहर निकालते ही यह स्पष्ट हो गया कि दोनों मासूमों की सांसें थम चुकी थीं. घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और बच्चों की हालत देखकर उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया. इस घटना से पूरे गांव में गहरा दुख और मातम छा गया है. बताया जा रहा है कि मृतक बच्चे ग्राम पंचायत सबाग और भुताही के निवासी थे. सूचना मिलते ही सामरी पाठ थाना प्रभारी विजय सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पंचनामा कार्रवाई के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. शनिवार को दोनों बच्चों का पोस्टमार्टम कराया गया. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. गांव में हर किसी की आंखें नम हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना के सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

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