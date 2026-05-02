Balrampur stadium news: बलरामपुर में वर्षों से अधूरा स्टेडियम अब होगा पूरा, 5.35 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य पुनः शुरू

Balrampur stadium news: बलरामपुर नगर पालिका क्षेत्र के युवाओं और खेलप्रेमियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित खुशखबरी सामने आई है. वर्षों से अधूरा पड़ा स्टेडियम अब फिर से निर्माण की राह पर लौट आया है. इस परियोजना के लिए 5.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद भूमि पूजन संपन्न हुआ और निर्माण कार्य औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दिया गया है.

वर्षों से अधूरी पड़ी थी स्टेडियम परियोजना

यह स्टेडियम परियोजना कई वर्षों से बजट की कमी और तकनीकी कारणों के चलते अधूरी पड़ी हुई थी. लंबे इंतजार के बाद अब शासन स्तर पर स्वीकृति मिलने से इस परियोजना को पुनर्जीवित किया गया है और प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है. नगर पालिका क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भूमि पूजन किया गया, जिसके साथ ही स्टेडियम के निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत हो गई. इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे.

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की रही मौजूदगी

कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष लोधीराम एक्का, उपाध्यक्ष दिलीप सोनी, पार्षद योगेश गुप्ता, पार्षद इंजीनियर गौतम सिंह, प्रवीन गुप्ता, शिवा एक्का, सेवक एक्का, अमित गुप्ता (मंटू), राकेश सिंह, संदीप एक्का, मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपक एक्का, उप अभियंता अशोक सिंह, सहायक राजस्व निरीक्षक संजीव कुमार पाठक और इंजीनियर संतोष सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे. कार्यक्रम में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यह स्टेडियम क्षेत्र के युवाओं की लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जो अब पूरी होने जा रही है. उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखने की बात भी कही.

खेल प्रतिभाओं को मिलेगा नया मंच

प्रस्तावित स्टेडियम के पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के युवाओं को एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल सहित विभिन्न खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी. इससे स्थानीय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और बड़े स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. नगर पालिका प्रशासन ने निर्माण कार्य को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का आश्वासन दिया है. स्थानीय नागरिकों ने इस पहल का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि स्टेडियम का निर्माण तय समय सीमा में पूरा होगा और बलरामपुर को जल्द ही एक आधुनिक खेल सुविधा प्राप्त होगी.

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.