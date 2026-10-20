UP News: बेल्ट, लात और घूंसे… बेबस युवक को पहले जमीन पर पटका, फिर बेरहमी से पीटते रहे हमलावर, वीडियो वायरल होते ही मची सनसनी!

Balrampur Viral Video: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. बलरामपुर के पचपेड़वा थाना इलाके का यह मामला है, जहां एक बेबस नौजवान को जमीन पर गिराकर बेल्ट, लात और घूंसों से बेरहमी से पीटा गया. इस पूरी घटना का किसी ने फोन कैमरे से वीडियो बना लिया जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग इस भयानक मारपीट की घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं.

बेल्ट और लात-घूंसों से बर्बरता की हदें पार

वायरल हो रहे इस खौफनाक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक युवा जमीन पर लाचार पड़ा है और उस पर ताबड़तोड़ बेल्ट बरसाई जा रही है. हमलावरों ने उसे बख्शने के बजाय लातों और घूंसों से भी बुरी तरह पीटा. हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स में यह साफ नहीं हो पाया है कि यह हिंसा कितनी देर तक चली, इसमें कुल कितने लोग शामिल थे या फिर वहां मौजूद किसी शख्स ने उसे बचाने की कोशिश की या नहीं. लेकिन यह साफ है कि पीड़ित पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी गईं.

आखिर क्यों हुआ विवाद, कौन था वो शख्स?

इस पूरी घटना का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि अभी तक पीड़ित नौजवान की पहचान और उसकी उम्र का कोई पुख्ता पता नहीं चल पाया है. इसके अलावा, इस खतरनाक हमले के पीछे की असली वजह भी एक राज बनी हुई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर पीड़ित को पहले से जानते थे या नहीं, और क्या यह मारपीट किसी पुरानी बहस, आपसी विवाद या किसी गंभीर आरोप की वजह से हुई थी.

BREAKING NEWS | बलरामपुर बलरामपुर में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल! पचपेड़वा थाना क्षेत्र के जुड़ीकुइयां चौराहे का बताया जा रहा वीडियो बेल्ट, लात और जूतों से युवक को पीटते दिखे कुछ युवक बीच-बचाव कर पीड़ित को बचाने की कोशिश करते दिखे लोग,सोशल मीडिया पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पिटाई की वजह और पुलिस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार #BreakingNews #Balrampur #UttarPradesh #UPNews #ViralVideo #BreakingNewsUP #पचपेड़वा #CrimeNews #PoliceAction #ViralNews #UPPolice — GROUND DASTAK NEWS (@grounddastak) October 19, 2026

एक्शन मोड में पुलिस, आगे की लीगल कार्रवाई

जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और मामला तूल पकड़ने लगा, तब पचपेड़वा पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने इस मामले में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है कि संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जरूरी लीगल एक्शन लिया जा रहा है. हालांकि पुलिस के बयान में यह नहीं बताया गया है कि कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, किन लोगों के नाम शामिल हैं या किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं. अब पुलिस के लिए यह वायरल वीडियो ही आरोपियों तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है.

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