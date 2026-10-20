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UP News: बेल्ट, लात और घूंसे… बेबस युवक को पहले जमीन पर पटका, फिर बेरहमी से पीटते रहे हमलावर, वीडियो वायरल होते ही मची सनसनी!

Balrampur Viral Video: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के पचपेड़वा में युवक की बेल्ट, लात और घूंसों से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है.

By: Kajal Jain | Published: October 20, 2026 12:46:17 PM IST

UP News: बेल्ट, लात और घूंसे… बेबस युवक को पहले जमीन पर पटका, फिर बेरहमी से पीटते रहे हमलावर, वीडियो वायरल होते ही मची सनसनी!
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Balrampur Viral Video: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक और इंसानियत को शर्मसार करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है. बलरामपुर के पचपेड़वा थाना इलाके का यह मामला है, जहां एक बेबस नौजवान को जमीन पर गिराकर बेल्ट, लात और घूंसों से बेरहमी से पीटा गया. इस पूरी घटना का किसी ने फोन कैमरे से वीडियो बना लिया जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग इस भयानक मारपीट की घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं.

बेल्ट और लात-घूंसों से बर्बरता की हदें पार

वायरल हो रहे इस खौफनाक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक युवा जमीन पर लाचार पड़ा है और उस पर ताबड़तोड़ बेल्ट बरसाई जा रही है. हमलावरों ने उसे बख्शने के बजाय लातों और घूंसों से भी बुरी तरह पीटा. हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स में यह साफ नहीं हो पाया है कि यह हिंसा कितनी देर तक चली, इसमें कुल कितने लोग शामिल थे या फिर वहां मौजूद किसी शख्स ने उसे बचाने की कोशिश की या नहीं. लेकिन यह साफ है कि पीड़ित पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी गईं.

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आखिर क्यों हुआ विवाद, कौन था वो शख्स?

इस पूरी घटना का सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि अभी तक पीड़ित नौजवान की पहचान और उसकी उम्र का कोई पुख्ता पता नहीं चल पाया है. इसके अलावा, इस खतरनाक हमले के पीछे की असली वजह भी एक राज बनी हुई है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर पीड़ित को पहले से जानते थे या नहीं, और क्या यह मारपीट किसी पुरानी बहस, आपसी विवाद या किसी गंभीर आरोप की वजह से हुई थी.

एक्शन मोड में पुलिस, आगे की लीगल कार्रवाई

जब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और मामला तूल पकड़ने लगा, तब पचपेड़वा पुलिस हरकत में आई. पुलिस ने इस मामले में ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया है कि संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और जरूरी लीगल एक्शन लिया जा रहा है. हालांकि पुलिस के बयान में यह नहीं बताया गया है कि कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, किन लोगों के नाम शामिल हैं या किसी की गिरफ्तारी हुई है या नहीं. अब पुलिस के लिए यह वायरल वीडियो ही आरोपियों तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है. 

ये भी पढ़ें:- Gujarat News: आखिर क्यों साड़ी पहनकर माता के दरबार में नाचते हैं पुरुष? 200 साल पुरानी परंपरा के पीछे है बेहद अनोखी कहानी!

Tags: UP News
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