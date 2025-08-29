Home > उत्तर प्रदेश > Balrampur news:गायत्री परिजनों की समीक्षा गोष्ठी हुई संपन्न, तिलक एवं चन्दन से अतिथियों का स्वागत

Balrampur Updates: उपजोन समन्वयक राम सजीवन पाल का सम्मान किया गया,अनुशासन का पालन करते हुए समाज सेवा और जागरण के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए

Published By: Ratna Pathak
Published: August 29, 2025 21:01:01 IST

बलरामपुर से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, Balrampur: गायत्री शक्तिपीठ बलरामपुर के पावन परिसर में शुक्रवार को ज्योति कलश रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर प्रमुख गायत्री परिजनों की समीक्षा गोष्ठी संपन्न हुई। इस अवसर पर शान्तिकुंज हरिद्वार से पधारे केन्द्रीय प्रतिनिधि आदरणीय देवता प्रसाद शर्मा ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य जनजागरण है।

गोष्ठी का शुभारंभ

गोष्ठी का शुभारंभ मुख्य प्रबंध ट्रस्टी राम आधार मोदनवाल द्वारा अतिथियों के तिलक एवं चन्दन कर स्वागत से हुआ। इस दौरान केन्द्रीय प्रतिनिधि देवता प्रसाद शर्मा, जय सिंह और उपजोन समन्वयक राम सजीवन पाल का सम्मान किया गया।अपने उद्बोधन में देवता प्रसाद शर्मा ने कहा कि “हम सब गुरु जी के अंग-अवयव हैं, अतः हमें अनुशासन का पालन करते हुए समाज सेवा और जागरण के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए।” उन्होंने बताया कि आने वाला समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तीन प्रमुख अवसरों का शताब्दी वर्ष है— गायत्री माता भगवती देवी शर्मा की जन्मशताब्दी, पं० श्रीराम शर्मा आचार्य की तप साधना के 100 वर्ष और अखण्ड ज्योति पत्रिका की शताब्दी।

समाज में जागरूकता अभियान चला

उन्होंने बताया कि शान्तिकुंज के निर्देशानुसार इन अवसरों पर विभिन्न भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों की औपचारिक घोषणा आगामी 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी के दिन शान्तिकुंज, हरिद्वार में की जाएगी।इसी क्रम में बलरामपुर जिले में भी ज्योति कलश रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा आगामी 13 फरवरी 2026 को जिले में पहुंचेगी। इस दौरान जिलेभर में भ्रमण कर रथ यात्रा के माध्यम से समाज में जागरूकता और संस्कार अभियान चलाए जाएंगे।

अखण्ड ज्योति पत्रिका पर प्रकाश डाला

गोष्ठी में उपजोन समन्वयक राम सजीवन पाल ने अखण्ड ज्योति पत्रिका पर प्रकाश डाला। वहीं, ट्रस्टी एवं व्यवस्थापक सतीश चन्द्र मिश्रा ने शान्तिकुंज से आए सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।इस अवसर पर उप प्रबंध ट्रस्टी डॉ. के.के. राणा, वरिष्ठ ट्रस्टी विजलेश्वरी कसेरा, ओम नारायण, सीताराम वर्मा, जिला सह-समन्वयक शिवकुमार सिंह, सुनील वर्मा, रामकुमार मिश्र, श्रीदत्तगंज के ब्लॉक प्रभारी मोतीलाल वर्मा, व्योम, महिला मंडल प्रमुख रामदुलारी गुप्ता, राधा गुप्ता, चेतना कुण्ड, रानी मिश्रा, पूनम श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

समाज में जागरण का संदेश

गोष्ठी में उपस्थित सभी सदस्यों ने यह संकल्प लिया कि आगामी रथ यात्रा को जिले के प्रत्येक कोने तक पहुंचाने और समाज में जागरण का संदेश देने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करेंगे।

