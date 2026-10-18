बलरामपुर में दुर्गा पूजा के बीच दर्दनाक हादसा, पंडाल में घुसी बेकाबू कार; 7 लोगों को रौंदा, 3 की गई जान

बलरामपुर जिले में रविवार सुबह सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से सात लोग इसकी चपेट में आ गए. घटना के बाद पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है.

कैसे हुई घटना?

यह घटना आज रविवार सुबह की है. बलरामपुर जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र स्थित चरनगहिया बेल्हा गांव में शनिवार रात दुर्गा मंदिर में आरती समाप्त होने के बाद कुछ लोग सड़क किनारे बैठकर वीडियो देख रहे थे. उसी वक्त तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे लोगों को टक्कर मार दी. इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जिला मेमोरियल अस्पताल पहुंचाया.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने घायलों का हाल जाना

घटना की जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय हुआ. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश रस्तोगी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए.

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?

पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त कार को कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है. चालक के नशे में होने की आशंका को लेकर भी जांच की जा रही है. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.

रिपोर्ट- रवि कुमार गुप्ता

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