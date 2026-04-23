Balrampur news: बलरामपुर में 5 साल पुराने मामले में गैरहाजिरी पड़ी भारी, आबकारी अधिकारी पर केस दर्ज करने के निर्देश

Balrampur news: बलरामपुर जिले में एक पुराने मामले में न्यायालय की सख्ती सामने आई है. लगातार गैरहाजिर रहने पर अदालत ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है

5 साल पुराने मामले में बढ़ी सख्ती

5 साल पुराने मामले में गैरहाजिरी अब एक अधिकारी पर भारी पड़ती नजर आ रही है. वाड्रफनगर न्यायालय ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी शीला बड़ा के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि कोर्ट द्वारा जारी समन और जमानतीय वारंट के बावजूद भी वे न्यायालय में पेश नहीं हुईं. इस पूरे मामले में अभियोजन अधिकारी के आवेदन पर न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान लिया और स्पष्ट किया कि बार-बार नोटिस के बावजूद अनुपस्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी नहीं होगी बर्दाश्त