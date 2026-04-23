Home > उत्तर प्रदेश > Balrampur news: बलरामपुर में 5 साल पुराने मामले में गैरहाजिरी पड़ी भारी, आबकारी अधिकारी पर केस दर्ज करने के निर्देश

Balrampur news: बलरामपुर में 5 साल पुराने मामले में गैरहाजिरी पड़ी भारी, आबकारी अधिकारी पर केस दर्ज करने के निर्देश

Balrampur news: बलरामपुर के वाड्रफनगर न्यायालय ने 5 साल पुराने मामले में बार-बार गैरहाजिर रहने पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. समन और जमानतीय वारंट के बावजूद पेश न होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए जुर्माने का भी प्रावधान रखा है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: April 23, 2026 10:54:19 AM IST

समन-वारंट के बावजूद नहीं पहुंचीं अधिकारी, कोर्ट ने दिए केस दर्ज करने के निर्देश
समन-वारंट के बावजूद नहीं पहुंचीं अधिकारी, कोर्ट ने दिए केस दर्ज करने के निर्देश


Balrampur news: बलरामपुर जिले में एक पुराने मामले में न्यायालय की सख्ती सामने आई है. लगातार गैरहाजिर रहने पर अदालत ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है

5 साल पुराने मामले में बढ़ी सख्ती

5 साल पुराने मामले में गैरहाजिरी अब एक अधिकारी पर भारी पड़ती नजर आ रही है. वाड्रफनगर न्यायालय ने सहायक जिला आबकारी अधिकारी शीला बड़ा के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. बताया जा रहा है कि कोर्ट द्वारा जारी समन और जमानतीय वारंट के बावजूद भी वे न्यायालय में पेश नहीं हुईं. इस पूरे मामले में अभियोजन अधिकारी के आवेदन पर न्यायालय ने गंभीरता से संज्ञान लिया और स्पष्ट किया कि बार-बार नोटिस के बावजूद अनुपस्थिति को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी नहीं होगी बर्दाश्त

कोर्ट ने जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में 500 रुपये के अर्थदंड का भी प्रावधान रखा है. लंबे समय से लंबित इस मामले में अब न्यायालय ने सख्ती दिखाते हुए कड़ा संदेश दिया है कि न्यायिक प्रक्रिया की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

You Might Be Interested In

Disclaimer : The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.

You Might Be Interested In
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी रहेगा चेहरा खिलखिलाता! ये 5 फूल देंगे...

April 17, 2026

आम ही नहीं, इसका अचार भी है स्वादिष्ट और सेहत...

April 17, 2026

AC में सोने की आदत कहीं आपको बीमार तो नहीं...

April 16, 2026

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में जैतून का तेल कितना असरदार?

April 15, 2026

गर्मी का असर होगा कम, ये शानदार ड्रिंक देंगे तुरंत...

April 13, 2026

कच्चा या पका पपीता, सेहत के लिए कौन है ज्यादा...

April 13, 2026
Balrampur news: बलरामपुर में 5 साल पुराने मामले में गैरहाजिरी पड़ी भारी, आबकारी अधिकारी पर केस दर्ज करने के निर्देश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Balrampur news: बलरामपुर में 5 साल पुराने मामले में गैरहाजिरी पड़ी भारी, आबकारी अधिकारी पर केस दर्ज करने के निर्देश
Balrampur news: बलरामपुर में 5 साल पुराने मामले में गैरहाजिरी पड़ी भारी, आबकारी अधिकारी पर केस दर्ज करने के निर्देश
Balrampur news: बलरामपुर में 5 साल पुराने मामले में गैरहाजिरी पड़ी भारी, आबकारी अधिकारी पर केस दर्ज करने के निर्देश
Balrampur news: बलरामपुर में 5 साल पुराने मामले में गैरहाजिरी पड़ी भारी, आबकारी अधिकारी पर केस दर्ज करने के निर्देश